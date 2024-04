Neymar Jr cogita retorno ao futebol brasileiro em 2025, diz site

Será? O jogador de futebol Neymar Jr levanta rumores de que poderá voltar a jogar em um time brasileiro em 2025

O jogador de futebol Neymar Jr levantou rumores de que poderá a jogar em um time brasileiro em 2025. De acordo com o site UOL, o atleta vê a possibilidade de retornar ao Brasil depois de passar vários anos jogando em times internacionais.

A publicação contou que, durante a visita dele a um jogo do Campeonato Paulista no último final de semana, o atleta disse que cogita negociar com o Santos para jogar no Campeonato Brasileiro em 2025. Ele teria dito sobre essa possibilidade ao visitar integrantes do time atual no vestiário.

Neymar esteve na partida do Santos contra o Palmeiras e fez questão de cumprimentar os jogadores e também levou a taça até o gramado.

Atualmente, o jogador está contratado por um time da Arábia Saudita e se divide entre o país estrangeiro e o Brasil.

Neymar Jr e Bruna Biancardi apareceram com joias iguais

O jogador de futebol Neymar Jr e a ex-namorada Bruna Biancardi possuem o mesmo gosto para joias. Nos últimos dias, os fãs perceberam que eles têm a mesma pulseira de uma marca de luxo.

A revelação foi feita quando ele apareceu com a pulseira enquanto brincava com a filha deles, Mavie, de 5 meses, e os fãs lembraram que Bruna tem o mesmo acessório. A pulseira em questão é da marca de luxo Van Cleef & Arpels, da França.

A pulseira deles foi feita em ouro 18 quilates e custa mais de R$ 31 mil.

Vale lembrar que Neymar e Bruna anunciaram o fim do namoro em novembro de 2023, pouco depois do nascimento da filha deles.