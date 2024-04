Neymar Jr surpreende ao se declarar para Bruna Biancardi: 'Mulher maravilhosa'

Nova chance? Neymar Jr levanta suspeitas após se declarar publicamente para ex-namorada e mãe de sua filha, Bruna Biancardi

Nesta segunda-feira, 15, Bruna Biancardi celebrou a chegada de seus 30 anos e ganhou uma declaração muito especial de seu ex-namorado e pai de sua filha, Neymar Jr. Apesar de estarem separados há seis meses, o jogador levantou suspeitas de uma possível reconciliação ao homenagear publicamente a influenciadora digital.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Neymar publicou um clique em que sua ex-namorada, Bruna, aparece segurando a filha, Mavie, de apenas seis meses, nos braços. Mesmo já estando separados na época do registro, a influenciadora participou de um evento familiar ao lado do jogador e levou a filha para comemorar o Natal com ele.

Na legenda, o craque da Seleção Brasileira surpreendeu ao encher a ex de elogios: “Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível. Parabéns linda”, ele se derreteu pela mãe de sua filha, sem confirmar se eles reataram o relacionamento amoroso ou se mantêm apenas uma amizade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Nos comentários, Biancardi reagiu e brincou com o ex-namorado: “Fofinho! Vou até te seguir de volta”, a influenciadora escreveu. Vale lembrar que Bruno deixou de seguir Neymar logo após anunciar a separação. Na mesma época, também surgiram rumores de que o jogador de futebol estaria à espera de um filho com outra mulher.

Amigos e familiares de Neymar e Bruna demonstraram apoio ao casal e parabenizaram a influenciadora nos comentários. Hanna Carvalho, melhor amiga da influenciadora madrinha da pequena Mavie, deixou diversos corações, enquanto Carol Dantas, mãe do primogênito do craque, Davi Luca, também prestou seu carinho com emojis.

Em seus stories do Instagram, Bruna também mostrou que ganhou um buquê de flores em sua data especial, mas não revelou quem foi o remetente do presente. Vale ressaltar que a influenciadora decidiu não divulgar muitos detalhes sobre o fim do relacionamento, incluindo o motivo exato do término por se tratar de um assunto particular.

Bruna Biancardi ganha buquê em seu aniversário - Reprodução/Instagram

No comunicado divulgado em novembro do ano passado, Biancardi esclareceu apenas que a relação entre eles se restringe apenas à criação da bebê, que chegou ao mundo apenas um mês antes da separação dos pais. Desde então, eles aparecem juntos em compromissos familiares ao lado da pequena, como nos mesversários.

Neymar Jr impressiona ao mostrar a festinha de seis meses da filha:

No começo de abril, Neymar Jr impressionou seus seguidores ao compartilhar detalhes da festinha de seis meses de sua filha caçula, Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Bruna Biancardi. Em suas redes sociais, o jogador de futebol surpreendeu ao revelar que dispensou a ostentação tradicional e comemorou de maneira simples e intimista; veja os cliques.