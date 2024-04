Neymar Jr impressiona ao mostrar a festinha de seis meses da filha caçula, Mavie

Neymar Jr dispensa ostentação e organiza festinha simples e intimista para celebrar o mesversário da filha com Bruna Biancardi, Mavie

No último domingo, 7, Neymar Jr impressionou seus seguidores ao compartilhar detalhes da festinha de seis meses de sua filha caçula, Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Bruna Biancardi. Em suas redes sociais, o jogador de futebol surpreendeu ao revelar que dispensou a ostentação tradicional e comemorou de maneira simples e intimista.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, o craque da Seleção Brasileira exibiu um registro segurando a mãozinha da pequena, que aparece sentada na mesa do bolo. Inclusive, os papais da menina optaram por um doce pequeno e discreto, em tons de preto e branco com velinhas e plaquinhas com o número seis.

Mavie também marcou presença no evento usando roupinhas mais simples, vestindo um body, calça e meias brancas, além de complementar seu visual com uma fita de laço na cabeça. Durante a celebração, a menina foi presenteada com dois novos looks: um body do Palmeiras e outro do Santos, que estavam dispostos ao lado do bolo.

Na legenda, o eterno Menino da Vila explicou o motivo da bebê ter dois times e também celebrou a vida da herdeira caçula: “Seis meses dessa princesa. Papai Santos e vovô Palmeiras”, o jogador escreveu. Por fim, ele lamentou o resultado de uma disputa do seu time do coração: “Infelizmente não deu pro nosso peixão”, completou a publicação.

Além disso, entre os registros compartilhados por alguns dos convidados, Bruna também apareceu sentada na mesa ao lado do ex-namorado e da filha. Vale mencionar que eles colocaram um ponto final no relacionamento em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento da primeira herdeira juntos, a pequena Mavie.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por njdmoura (@njdmoura)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 💖 Mavie 💖 (@maviebruneystory)

No entanto, Neymar Jr também é pai de um menino, Davi Luca, de 12 anos. O menino é fruto de um antigo relacionamento do jogador de futebol com a empresária e influenciadora digital Carol Dantas. Apesar de terem colocado um ponto final no namoro, eles continuam muito amigos e sempre fazem aparições juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Filha de Neymar Jr passou por procedimento cirúrgico:

Segundo informação divulgada pelo colunista Gabriel Perline, do IG, a filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, precisou realizar uma cirurgia reparatória na boca aos 5 meses. de acordo com o jornalista, a pequena teve um excelente pós-operatório e sua recuperação foi rápida. Inclusive, foi liberada recentemente para viajar com a mãe à Arábia Saudita.

O procedimento realizado por Mavie foi a frenectomia - em outras palavras, é a remoção do freio lingual, ou “língua presa”. Isso é bastante comum em bebês que apresentam dificuldades na amamentação, deglutição ou respiração. Também foi informado que, após o procedimento, a filha do jogador foi submetida a sessões de fonoaudiologia.