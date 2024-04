Filha de Neymar Jr, Mavie realiza cirurgia aos 5 meses, diz colunista

Fruto do relacionamento de Neymar Jr. com Bruna Biancardi, Mavie precisou realizar uma cirurgia aos 5 meses, diz colunista

Segundo informação divulgada pelo colunista Gabriel Perline, do IG, a filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, precisou realizar uma cirurgia reparatória na boca aos 5 meses. de acordo com o jornalista, a pequena teve um excelente pós-operatório e sua recuperação foi rápida. Inclusive, foi liberada recentemente para viajar com a mãe à Arábia Saudita.

O procedimento realizado por Mavie foi a frenectomia - em outras palavras, é a remoção do freio lingual, ou “língua presa”. Isso é bastante comum em bebês que apresentam dificuldades na amamentação, deglutição ou respiração.

Também foi informado que, após o procedimento, a filha do jogador foi submetida a sessões de fonoaudiologia com uma especialista em bebês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi encanta web com nova foto da filha, Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para dividir com os seguidores um novo registro fofíssimo da filha, Mavie. A pequena, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador Neymar Jr, completou cinco meses de vida no dia 6 de março, e ganhou uma homenagem especial da mamãe coruja.

Em seu Instagram oficial, Bruna publicou uma foto da bebê sentada com uma plaquinha ao lado escrita "5 months" (meses). Esbanjando fofura, Mavie celebrou a data especial com um look xadrez rosa. Em outra imagem, a herdeira do atleta surgiu com um macacão em tom bege e um laço no cabelo.

"Feliz 5 meses para a minha melhor amiga. Amor da minha vida!", escreveu Bruna Biancardi na legenda da publicação. Encantados com a pequena Mavie, diversos amigos e fãs deixaram mensagens carinhosas para a irmã caçula de Davi Lucca, primogênito de Neymar.

"Maravilhosa! Feliz mesversário, princesa!", declarou uma internauta. "Perfeição, mamãe!", se derreteu outra. "Amor das nossas vidas. A nossa alegria diária", se declarou Telma Fonseca, avó materna de Mavie.

Confira as publicações: