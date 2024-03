Bruna Biancardi encanta web com nova foto da filha, Mavie: 'Feliz 5 meses'

Com um registro encantador, a influenciadora Bruna Biancardi celebrou 5 meses de vida de Mavie, sua filha com Neymar Jr

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para dividir com os seguidores um novo registro fofíssimo da filha, Mavie. A pequena, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador Neymar Jr, completou cinco meses de vida na última quarta-feira, 6, e ganhou uma homenagem especial da mamãe coruja.

Em seu Instagram oficial, Bruna publicou uma foto da bebê sentada com uma plaquinha ao lado escrita "5 months" (meses). Esbanjando fofura, Mavie celebrou a data especial com um look xadrez rosa. Em outra imagem, a herdeira do atleta surgiu com um macacão em tom bege e um laço no cabelo.

"Feliz 5 meses para a minha melhor amiga. Amor da minha vida!", escreveu Bruna Biancardi na legenda da publicação. Encantados com a pequena Mavie, diversos amigos e fãs deixaram mensagens carinhosas para a irmã caçula de Davi Lucca, primogênito de Neymar.

"Maravilhosa! Feliz mesversário, princesa!", declarou uma internauta. "Perfeição, mamãe!", se derreteu outra. "Amor das nossas vidas. A nossa alegria diária", se declarou Telma Fonseca, avó materna de Mavie.

Confira as publicações:

Bruna Biancardi compartilha novos cliques com filhos de Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar novos registros de sua viagem para Barcelona, na Espanha, ao lado da filha, Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar. Nos últimos dias, ela fez uma surpresa para Davi Lucca, primogênito do jogador, que recebeu a visita especial da irmãzinha em sua casa.

Em seu Instagram oficial, Bruna abriu o álbum de fotos do passeio e contou que já estava retornando ao Brasil. Com uma sequência de fotos, ela mostrou alguns cliques junto com Carol Dantas, mãe de Davi e ex de Neymar, além de explodir o fofurômetro com imagens dos dois filhos do atleta.

"Dias maravilhosos. Sorrisos. Abraços. Amizade. Carinho. Beijos. Brincadeiras. Comidas. Novas descobertas. Lágrimas. Conversas.. foram dias intensos e gostosos demais. A viagem terminou, mas voltamos com os corações cheios de amor e já com saudades. Que venham as próximas", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Assim que chegou em Barcelona, Bruna Biancardi foi recebida com muito carinho na casa de Carol Dantas. Junto com Mavie, de quatro meses na época, e sua mãe, Telma Fonseca, ela passou os dias hospedada na residência da amiga.