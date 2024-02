Bruna Biancardi mostra reencontro de Davi Lucca com a irmã, Mavie: 'Prometi'

Que fofura! A influenciadora Bruna Biancardi fez uma surpresa para o filho de Neymar e viajou até Barcelona, na Espanha, com Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais na última quarta-feira, 21, para compartilhar com os seguidores um novo registro fofíssimo entre os filhos de Neymar. Em seu Instagram oficial, ela mostrou Davi Lucca, primogênito do jogador de futebol, reencontrando a irmã, Mavie.

Bruna viajou para Barcelona, na Espanha, e fez uma surpresa para o herdeiro do craque ao buscá-lo na escola junto com a pequena de quatro meses. A ex-noiva de Neymar contou que estava cumprindo uma promessa feita para o menino, fruto do antigo relacionamento dele com Carol Dantas.



"Prometi para o irmão dela que a primeira viagem seria para Barcelona. Fizemos uma surpresa para ele e aqui estamos, prontas para vivermos dias maravilhosos com essas companhias que amamos!", declarou a influenciadora digital, mostrando que levou sua mãe, Telma Fonseca, para acompanhá-las.

Em um dos registros compartilhados, é possível observar Davi Lucca bastante surpreso e contente ao descobrir que a irmãzinha estava no carro junto com Bruna Biancardi e Carol Dantas.

A mãe da pequena Mavie ainda contou que elas estão hospedadas na casa de Carol e mostrou o quanto foram bem recebidas na residência. "Ela já deixou tudo preparado, sem me preocupar com nada", se derreteu Bruna Biancardi ao mostrar o quarto onde ficará com a filha.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Filha de Neymar Jr ganha festinha simples para celebrar mesversário

Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos da filha, Mavie. A menina, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, completou quatro meses de vida na última quarta-feira, 06, e ganhou um bolinho especial dos pais. A festinha simples, mas fofa, encantou os seguidores da influenciadora.

Nos vídeos publicados nos stories do Instagram, a pequena Mavie esbanja fofura em sua festa, que não teve um tema específico. Sentada no colo de um amiguinho e ao lado de outro colega, ela aparece na mesa enquanto a família canta parabéns. Mavie mantém seus olhinhos vidrados no bolo decorado com morangos durante todo o tempo.

Além do doce, que foi personalizado com o nome da pequena e a celebração de seus quatro meses, a família também encomendou alguns docinhos para a ocasião, que pareceu improvisada e bastante intimista. Vale mencionar que Bruna e Neymar não costumam organizar grandes comemorações para a chegada de um novo mês da bebê. Confira!