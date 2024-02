Filha de Neymar Jr ganha festinha simples para celebrar mesversário

A influenciadora Bruna Biancardi mostrou as fotos da festinha de quatro meses de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr

Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos da filha, Mavie. A menina, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, completou quatro meses de vida na última quarta-feira, 06, e ganhou um bolinho especial dos pais. A festinha simples, mas fofa, encantou os seguidores da influenciadora.

Nos vídeos publicados nos stories do Instagram, a pequena Mavie esbanja fofura em sua festa, que não teve um tema específico. Sentada no colo de um amiguinho e ao lado de outro colega, ela aparece na mesa enquanto a família canta parabéns. Mavie mantém seus olhinhos vidrados no bolo decorado com morangos durante todo o tempo.

Além do doce, que foi personalizado com o nome da pequena e a celebração de seus quatro meses, a família também encomendou alguns docinhos para a ocasião, que pareceu improvisada e bastante intimista. Vale mencionar que Bruna e Neymar não costumam organizar grandes comemorações para a chegada de um novo mês da bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐯𝐢𝐞 💖 (@mavieebaby)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐯𝐢𝐞 💖 (@mavieebaby)

Mas é claro que o papai babão não deixou a data especial passar em branco e também aproveitou para festejar a ocasião em sua rede social: “Feliz quatro meses, princesa”, ele legendou um registro em que a pequena aparece dormindo nos stories do Instagram. Na foto, Mavie usa uma roupinha personalizada para o aniversário do jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐯𝐢𝐞 💖 (@mavieebaby)

Recentemente, o craque deu um festão de três dias para comemorar seus 32 anos. Além de contar com a presença de familiares, amigos e celebridades, como Virginia Fonseca e Zé Felipe, ele também recebeu a mãe de sua filha e a herdeira entre os convidados. Inclusive, uma foto de Neymar Jr. e Bruna Biancardi está dando o que falar na rede social.

A influenciadora Giovanna Roque postou um clique tirado durante a festa do jogador de futebol e chamou a atenção ao mostrar que os pais de Mavie estavam lado a lado de forma bem confortável, mesmo após o fim do relacionamento, que foi revelado após um mês do nascimento da menina, em novembro do ano passado.

Bruna Biancardi confirmou o fim do namoro:

Para quem não acompanhou, Bruna Biancardi fez o comunicado por meio de um post nos stories do Instagram após Neymar Jr ser alvo de novos rumores de que teria feito uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz. Com isso, a influencer decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela em novembro do ano passado.