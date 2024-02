Voltaram? Bruna Biancardi surge em foto com Neymar Jr. e chama atenção

Em festa, Bruna Biancardi surge sorridente e confortável ao lado de Neymar Jr. e levanta suspeitas de possível volta; veja o registro

Uma foto de Neymar Jr. e Bruna Biancardi está dando o que falar na rede social. A influenciadora Giovanna Roque postou um clique tirado durante a festa do jogador de futebol e chamou a atenção o mostrar que os pais de Mavie estavam lado a lado de forma bem confortável.

Usando o vestido roxo cintilante, de modelo cheio de recortes e bem ousado, a até então ex-namorada do atleta posou deslumbrante e sorridente. O jeito como Bruna posou ao lado de Neymar logo repercutiu na rede social.

"E com essas fotos veio conclusão: Neymar e Bruna voltaram", opinaram. "Ou nunca nem se separaram, né?", esceveram. "Quem ama... perdoa", falaram outros sobre uma possível volta do casal.

Nas últimas semanas, Bruna Biancardi parou de seguir o pai de sua filha na rede social. Para quem não acompanhou, Neymar Jr se envolveu em uma nova polêmica recentemente. Tudo aconteceu depois que uma modelo usou as redes sociais para revelar que estaria à espera do terceiro filho com o jogador. Após a repercussão, ela voltou atrás e disse que tudo não passou de uma brincadeira de sua equipe.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de Neymar Jr falou pela primeira vez sobre o assunto e também negou os rumores. Segundo a equipe do atleta, o caso foi tratado com surpresa: “Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações", disseram.

Bruna Biancardi confirma fim do namoro

Bruna fez o comunicado por meio de um post nos stories do Instagram após Neymar Jr ser alvo de novos rumores de que teria feito com uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz. Com isso, a influencer decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela em novembro do ano passado.