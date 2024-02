Bruna Biancardi abre álbum de fotos na neve com outra ex de Neymar

Viajando pela Espanha, Bruna Biancardi abre álbum de fotos de passeio na neve com outra ex-namorada de Neymar Jr; confira!

A influenciadora digital Bruna Biancardi está curtindo muito alguns dias na Espanha. Na companhia de sua filha, Mavie, de 4 meses, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr, a modelo está passando seu tempo com outra ex-namorada e mãe do filho do jogador de futebol, Carol Dantas.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta terça-feira, 27, Bruna abriu o álbum de fotos do passeio em família e mostrou as atividades super divertidas de seus dias em Andorra. Nas fotos, ela apareceu ao lado da mãe do pequeno Davi Lucca e da esposa do jogador Marquinhos, Carol Cabrino. Bruna também posou com um lindo casaco dourado para a neve.

"Foi uma experiência tããão legal... Deu medo, mas fomos mesmo assim", escreveu a influenciadora na legenda da publicação, onde ela apareceu esquiando com as amigas. Nos comentários, Carol Dantas concordou com Bruna: "Foi demais mesmo".

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Filha de Neymar e Bruna Biancardi usa bota barata para passeio em Barcelona

No último dia 23, Bruna Biancardi mostrou algumas fotos da primeira viagem internacional de sua filha Mavie, de 4 meses. A herdeira de Neymar Jr está em Barcelona, na Espanha, para visitar seu irmão mais velho, Davi Lucca, filho do jogador de futebol e Carol Dantas. Em um dos passeios, o sapato dela roubou a cena.

Mavie apareceu com uma bota confortável e barata. Bruna contou que a bota da filha é feita de material flexível e custou apenas 3 euros - cerca de 16 reais. “Ela está de moletom. A calça dela é flare, gente, desculpa. Ela esteja com uma botinha que a gente comprou ontem aqui, quentinha, de 3 euros. É tipo um tricota, com pelo, e muita roupa por baixo, né, princesa?”, disse ela.

