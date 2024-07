Isabelle desabafa após sofrer derrota no Festival de Parintins: ‘Coração aflito’

Ex-participante doBBB 24 Isabelle Nogueira abre o coração e fala sobre superar derrotas após perder o Festival de Parintins

Na noite da última segunda-feira, 1°, a ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira, desabafou sobre o resultado do 57° Festival de Parintins. Em um suas redes sociais, ela lamentou a derrota do Boi Garantido na disputa. Apesar de estar com o ‘coração aflito’, cunhã afirmou que está tentando se manter animada e aproveitar a festa na cidade.

Para quem não acompanhou, a associação rival, Boi Caprichoso, levou a melhor no evento. Por isso, Isabelle apareceu abatida em suas redes sociais para falar sobre a derrota do time vermelho e branco, no qual ela representa a personagem cunhã-poranga, título que ganhou ainda mais destaque durante sua participação no reality show.

Através dos stories do Instagram, Isabelle desabafou: “Gente, infelizmente nosso boi não ganhou, vocês viram aí, né? Com a diferença de um décimo. A gente fica com o coração aflito? Fica! Fica meio tristinha”, disse a cunhã, que logo se animou e contou que já estava se arrumando para curtir uma festa ao lado de suas amigas.

“Mas vai se arrumar, vai se animar e vamos lá pro curral!”, disse Isabelle, que também compartilhou um texto sobre a derrota: “Agradeço e parabenizo todos os envolvidos nesse espetáculo. Artesãos, pintores, soldadores, alegoristas, diretores, coreógrafos, dançarinos, músicos e PRINCIPALMENTE a minha apaixonada Galera encarnada”, disse.

“Que vibra e emana das arquibancadas. Os meus 10 não são apenas meus , são nossos! Pois eu sou uma gota nesse oceano! Em breve nos reencontraremos”, finalizou Isabelle, que ganhou um recado do namorado, Matteus Amaral: "Foi incrível! Parabéns pelo teu empenho e, principalmente, por levar a tua cultura por todos os lugares!”, disse apaixonado.

Vale lembrar que Isabelle e Matteus já estão juntos novamente. Depois de ficarem distantes por causa da morada de cada um, eles se reencontraram nesta sexta-feira, 28. Ele viajou até o Amazonas para conferir o Festival de Parintins, no qual ela é a cunhã-poranga do Boi Garantido. Nas redes sociais, eles fizeram uma rara aparição trocando beijos.

Fantástico comete deslize ao falar sobre o Festival de Parintins:

Na noite do último domingo, 30, o Fantástico cometeu um deslize ao falar sobre o Festival de Parintins, no Amazonas. Isso porque a equipe acabou errando na descrição de uma das principais personagens do evento. Logo após a exibição, a Globo foi alvo de críticas severas nas redes sociais e precisou realizar uma retratação pública.

Além de representar uma figura essencial no folclore de Parintins e simbolizar os povos indígenas da Amazônia, a cunhã-poranga ganhou destaque durante a entrevista com Marciele Albuquerque, que defende o Caprichoso no Festival. No entanto, o Fantástico cometeu um deslize ao atribuir erroneamente à participante ao Boi Garantido, que é Isabelle.