Grávida, Bruna Biancardi ostenta aliança luxuosa em 'close' nas redes sociais

Esperando o seu primeiro filho com Neymar Jr, Bruna Biancardi mostra suas unhas perfeitas e acaba revelando detalhe da aliança de compromisso

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, encantou seus seguidores ao mostrar um detalhe de sua aliança de compromisso. O anel luxuoso roubou a cena enquanto ela mostrava suas unhas perfeitas após ida à manicure.

A joia é feita em ouro branco e tem detalhes em brilhantes. Neymar também usa um anel igual e já exibiu a aliança nas fotos que eles fizeram para anunciar a gravidez dela. Nas imagens, o atleta surgiu fazendo carinho na barriga de grávida da amada e ostentou sua aliança.

Bruna e Neymar reataram o namoro há poucos meses após se separarem em 2022. Em abril, ela anunciou que está esperando o primeiro filho deles juntos. Eles fizeram um post nas redes sociais com um ensaio fotográfico de Bruna mostrando a barriguinha em crescimento. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.

Vale lembrar que o atleta já é pai de Davi Luca, de 11 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi revela detalhes da gravidez

Bruna Biancardi revelou novos detalhes de sua gestação. Em posts nos stories do Instagram, ela contou que o casal ainda não sabe o sexo do bebê. “Acho que é baby girl [menina], papai acha que é baby boy [menino]”, disse ela. Inclusive, ela contou que os dois ainda não decidiram o nome do filho. “É a parte mais difícil. É um evento. A gente fica sentado depois do jantar conversando, pedindo ideias, falando os nomes que a gente gosta, vendo listas no Google... Ainda não temos nada definido”, declarou.

Bruna ainda contou sobre os primeiros desejos e sintomas da gestação. “No primeiro mês, tive muita vontade de fruta”, afirmou ela, que ainda contou que teve cólica e sentiu os seios sensíveis. “O que notei é que estou menos sensível. Pensei que fosse ficar mais chorona”, afirmou. Por fim, ela contou que foi uma gravidez planejada. “Filmei aminha reação, a dele, a das nossas famílias e alguns amigos. Foi bem especial”, declarou.