Grávida, Bruna Biancardi fala sobre o nome do filho com Neymar Jr: 'Difícil'

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi revela curiosidades sobre a sua primeira gravidez, como a escolha do nome do bebê e os primeiros sintomas da gestação

A influenciadora digital Bruna Biancardi (29), que é a namorada de Neymar Jr (31), abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para responder algumas curiosidades sobre a sua primeira gravidez. Ela espera o nascimento do seu primeiro filho com o amado e decidiu matar a curiosidade dos fãs sobre alguns detalhes.

Ela contou que o casal ainda não sabe o sexo do bebê. “Acho que é baby girl [menina], papai acha que é baby boy [menino]”, disse ela. Inclusive, ela contou que os dois ainda não decidiram o nome do filho. “É a parte mais difícil. É um evento. A gente fica sentado depois do jantar conversando, pedindo ideias, falando os nomes que a gente gosta, vendo listas no Google... Ainda não temos nada definido”, declarou.

Bruna ainda contou sobre os primeiros desejos e sintomas da gestação. “No primeiro mês, tive muita vontade de fruta”, afirmou ela, que ainda contou que teve cólica e sentiu os seios sensíveis. “O que notei é que estou menos sensível. Pensei que fosse ficar mais chorona”, afirmou.

Por fim, ela contou que foi uma gravidez planejada. “Filmei aminha reação, a dele, a das nossas famílias e alguns amigos. Foi bem especial”, declarou.

Recentemente, Bruna Biancardi explicou o motivo para ter esperado um tempo para revelar a gravidez publicamente. “Passando aqui para agradecer todas as mensagens lindas de vocês sobre essa nova fase para mim: Meu primeiro filho! Estou muito feliz. Estou gravidinha. Sei que vocês estão curiosos, mas assim... Eu ainda não sei o quanto eu vou compartilhar dessa nova fase, vamos aos poucos. Porque tem muita gente que gosta da gente, mas também tem tanta gente ruim que não merece saber dessa fase tão incrível que a gente está passando. Então eu vou compartilhando aos poucos o que eu me sentir confortável”, disse ela.

Então, ela falou sobre a decisão de esperar para confirmar a gravidez. “Peço desculpas por não ter falado antes, mas a gente estava esperando o nosso momento, sem pressão, contando para os nossos familiares e amigos. E esperando o momento certo para contar a novidade para todo mundo. Muito obrigada pelas mensagens, pelo carinho e todo o amor que vocês têm mandado, boas vibraçoes, coisas boas. Estamos muito felizes”, afirmou.

O anúncio da gravidez de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos. Na noite de terça-feira, 18, eles fizeram um post nas redes sociais com um ensaio fotográfico de Bruna mostrando a barriguinha em crescimento. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.