Namorada de Neymar Jr anuncia que está grávida: 'Vem logo filho(a)'

Neymar Jr dá beijo na barriga de grávida da namorada, Bruna Biancardi, em ensaio fotográfico para anunciar a gestação

O jogador de futebol Neymar Jr (31) será papai pela segunda vez! Nesta terça-feira, 18, ele e a namorada, Bruna Biancardi (29), confirmaram que vão ter um filho juntos. Após rumores, os dois anunciaram a gravidez com um ensaio fotográfico ao ar livre e uma declaração encantadora nas redes sociais.

Nas fotos, Neymar apareceu dando beijos e fazendo carinho na barriguinha já saliente da amada. Na legenda, ela contou sobre a alegria de esperar um bebê.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.

Por fim, Biancardi compartilhou um trecho bíblico. "Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei” - Jeremias‬ ‭1‬:‭5", escreveu.

Vale lembrar que Neymar Jr já é pai de Davi Lucca (11), fruto do relacionamento com a ex-namorada Carol Dantas (29).

Bruna Biancardi comemora seu aniversário em grande estilo

Há poucos dias, Bruna Biancardi completa 29 anos de vida e comemorou em grande estilo. Ela ganhou uma festa mais intimista na mansão do namorado, Neymar Jr, no Rio de Janeiro, com a presença de amigos e familiares.

Pouco depois, ela ganhou outra festa mais luxuosa, organizada pela cunhada, Rafaella Santos. O evento que ocorreu na mansão do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, contou ainda com shows de Marcelo Falcão e Mumuzinho.

“O meu dia foi tããão especial ontem.. começou com um café da manhã incrível com as minhas amigas e familiares, e depois uma festa maravilhosa feita pela minha cunhada e o meu namorado vivemos, curtimos, dançamos, comemos, cantamos.. aproveitamos MUITO!”, começou a eleita em uma série de fotos publicadas em sua conta no Instagram.

E prosseguiu: “Deixei alguns momentos aqui pra vocês e depois posto um vídeo com mais detalhes :) obrigada a todos os envolvidos e a todos que estiveram comigo nesse dia (presencialmente, no vídeo fofo que fizeram ou por aqui).. quero também agradecer por todas as mensagens lindas e boas vibrações de vocês que me acompanham por aqui que seja um ano abençoado!”, concluiu.