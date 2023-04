Bruna Biancardi celebra seu aniversário da mansão de Neymar e recebe declaração do namorado

A influenciadora Bruna Biancardi celebrou seu aniversário de 29 anos na casa do namorado Neymar Jr, no Rio de Janeiro

Neste sábado, 15, Bruna Biancardi completa 29 anos de vida! Porém, a influenciadora celebrou a nova idade nesta última sexta-feira, 14.

Bruna celebrou seu aniversário de maneira íntima, apenas com amigos e família na mansão do namorado Neymar Jr., no Rio de Janeiro.

A encarregada por levar o bolo para a festa, que tinha “Parabéns” escrito, foi a irmã de Neymar, Rafaella Santos.

Além de Bruna, a esposa do jogador de poker e amigo de Neymar André Akkari, Paula Akkari, também celebrou seu aniversário.

Em seu Instagram, Neymar se declarou à amada e compartilhou uma foto em seus stories ao lado de Bruna. “Parabéns, linda. Te amo”, escreveu na legenda.

Na foto, é possível ver uma muleta no canto, mostrando que Neymar ainda está se recuperando da cirurgia que realizou no tornozelo recentemente.

