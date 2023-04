Namorada de Neymar, Bruna Biancardi ganha festa surpresa luxuosa da cunhada: “Tão especial!”

Namorada de Neymar, Bruna Biancardi ganha festa surpresa da cunhada Rafaella Santos e exibe detalhes da comemoração; confira

Parabéns! A namorada de Neymar (31), a modelo Bruna Biancardi, recebeu uma homenagem para lá de especial da cunhada, Rafaella Santos (28). Completando mais um ano de vida, a morena ganhou uma festa surpresa no último sábado, 15, e não escondeu a alegria ao compartilhar tudo com os seguidores.

Nas redes sociais, a influenciadora, que celebrou a chegada dos 29 anos, publicou uma sequência de cliques da festa organizada pelo namorado e a cunhada. Com direito a bolo e lembranças com o nome da musa gravado, a decoração foi caprichada nas cores rosa, verde e branco.

Além disso, o evento que ocorreu na mansão do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, contou ainda com shows de Marcelo Falcão e Mumuzinho.

“O meu dia foi tããão especial ontem.. começou com um café da manhã incrível com as minhas amigas e familiares, e depois uma festa maravilhosa feita pela minha cunhada e o meu namorado vivemos, curtimos, dançamos, comemos, cantamos.. aproveitamos MUITO!”, começou a eleita em uma série de fotos publicadas em sua conta no Instagram.

E prosseguiu: “Deixei alguns momentos aqui pra vocês e depois posto um vídeo com mais detalhes :) obrigada a todos os envolvidos e a todos que estiveram comigo nesse dia (presencialmente, no vídeo fofo que fizeram ou por aqui).. quero também agradecer por todas as mensagens lindas e boas vibrações de vocês que me acompanham por aqui que seja um ano abençoado!”, concluiu.

Nos comentários, ela recebeu uma enxurrada de elogios e felicitações de amigos e fãs. “Uma menina simples e com coração gigante! Obrigado pelo convite”, escreveu Mumuzinho."Parabénsssss! Perfeitaa! Jesus te abençoe", desejou uma admiradora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BRUNA BIANCARDI:

Bruna Biancardi celebra seu aniversário da mansão de Neymar e recebe declaração do namorado

Bruna Biancardi completou 29 anos de vida de maneira íntima, apenas com amigos e família na mansão do namorado Neymar Jr., no Rio de Janeiro. Em seu Instagram, Neymar se declarou à amada e compartilhou uma foto em seus stories ao lado de Bruna. “Parabéns, linda. Te amo”, escreveu na legenda.