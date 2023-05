Grávida, Bruna Biancardi exibe sua barriguinha em seu primeiro Dia das Mães

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi celebra sua primeira gravidez e surge com a barriga de fora em nova foto

A influenciadora digital Bruna Biancardi (29) agitou as redes sociais neste domingo, 14, ao celebrar o seu primeiro Dia das Mães. Grávida pela primeira vez, a namorada de Neymar Jr (31) exibiu a sua barriguinha em crescimento ao mostrar uma foto em preto e branco no Instagram.

A beldade surgiu de top e calça jeans, deixando a barriga saliente em destaque no clique. Na legenda, ela falou sobre a alegria de ser mãe pela primeira vez.

"O meu primeiro Dia das Mães. Obrigada papai do céu por estar me permitindo viver esse sonho, todos os dias. Saber que aqui dentro tem um coraçãozinho batendo e uma vida sendo gerada, é tão especial! O meu maior sonho. Aproveitando cada fase, cada mudança no meu corpo e ansiosa pra te conhecer filho(a). Feliz dia pra todas as mamães que me acompanham por aqui", disse ela.

Há pouco tempo, Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e respondeu dúvidas dos fãs sobre a sua vida. Para começar, ela contou como conheceu Neymar Jr. Ela contou que os dois foram apresentados por um amigo em comum, o Leo Venditto. “Leozito foi o cupido e nos apresentou”, afirmou.

Logo depois, ela contou que ainda não sabe o sexo do primeiro filho, mas vai descobrir em breve. “Quero descobrir o sexo para fazermos o quartinho e o enxoval, deve ser a parte mais gostosa”, afirmou ela, que já está pensando em um nome para o bebê. “Temos duas opções de nomes para menina e para menino, mas ainda não amamos totalmente. Acho que ainda não encontramos 'o' nome”, declarou.

Bruna Biancardi mostra sua aliança de compromisso

Recentemente, Bruna Biancardi surpreendeu os fãs ao ostentar sua aliança de compromisso do relacionamento com Neymar Jr. Ela fez as unhas na manicure e foi exibir o resultado nas redes sociais. Então, ela acabou exibindo o anel prateado e elegante.