Grávida, Bruna Biancardi revela como conheceu Neymar Jr e fala sobre o nome do filho

Grávida pela primeira vez, Bruna Biancardi conta curiosidades sobre a sua gestação e sobre como conheceu o namorado

A influenciadora digital Bruna Biancardi (29) matou a curiosidade dos fãs e revelou como conheceu o namorado, o jogador de futebol Neymar Jr (31). Nesta segunda-feira, 8, ela aproveitou um tempo livro para responder perguntas dos fãs nas redes sociais. Então, um seguidor quis saber como ela conheceu o amado.

A morena contou que foi apresentada para o atleta por meio de Leo Venditto, que é um dos amigos de Neymar. “Leozito foi o cupido e nos apresentou”, disse ela. Além disso, ela também falou detalhes da gestação.

Ela disse que ainda não organizou muita coisa para o bebê porque ainda não sabe se é menino ou menina. “Quero descobrir o sexo para fazermos o quartinho e o enxoval, deve ser a parte mais gostosa”, afirmou ela.

Além disso, Biancardi contou que o nome ainda não foi escolhido pelo casal. “Temos duas opções de nomes para menina e para menino, mas ainda não amamos totalmente. Acho que ainda não encontramos 'o' nome”, declarou.

Por fim, ela contou sobre o que está sentindo ao longo da gestação. “Senti bastante enjoo no comecinho, principalmente após o jantar. Era todos os dias, mas não cheguei a passar mal”, disse ela, que também teve desejos. “Fiquei com vontade de picolé, hot dog, manga, strogonoff. Nada muito fora do normal”, afirmou.

A aliança de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Há poucos dias, a influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao mostrar um detalhe de sua aliança de compromisso. O anel luxuoso roubou a cena enquanto ela mostrava suas unhas perfeitas após ida à manicure.

A joia é feita em ouro branco e tem detalhes em brilhantes. Neymar também usa um anel igual e já exibiu a aliança nas fotos que eles fizeram para anunciar a gravidez dela. Nas imagens, o atleta surgiu fazendo carinho na barriga de grávida da amada e ostentou sua aliança.