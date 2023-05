Neymar Jr choca ao mostrar seu jatinho de luxo com cama de casal

Neymar Jr mostra os diferentes ambientes dentro do seu jatinho particular e luxuoso, que tem espaço para todos os seus 'parças'

O jogador de futebol Neymar Jr chocou os internautas ao exibir detalhes do seu jatinho luxuoso para uma viagem com os amigos no início desta semana. Ele fez um tour nos stories do Instagram pelos diferentes espaços da aeronave, que é bem espaçosa e dá para levar várias pessoas ao mesmo tempo.

Nas imagens, ele mostrou seus 'parças' e a namorada, Bruna Biancardi, se divertindo antes da decolagem. Porém, o que roubou a cena foram os diferentes cômodos do avião.

Neymar revelou que o jatinho tem uma suíte com cama de casal, uma sala de jantar com poltronas e TV e uma sala de estar com poltronas reclináveis e televisão.

Nas redes sociais, os internautas reagiram ao luxo da aeronave. “Jatinho particular do Neymar é quatro vezes maior que a minha casa”, disse uma pessoa. “Neymar fazendo tour pelo seu humilde jatinho”, declarou outro. “É melhor que a minha própria casa”, declarou mais um.

Bruna Biancardi revela o que ganhou de Dia das Mães

Em seu primeiro Dia das Mães, Bruna Biancardi ganhou um presente carinhoso do namorado, Neymar Jr. Ela revelou que o atleta se fez presente nesta data especial ao enviar mimos para a amada.

Neymar mandou um buquê de flores com latas decoradas e a frase: 'Você é muito especial'. Além disso, ele escreveu um cartão carinhoso. “Para a mamãe mais linda do mundo. Beijos, Neymar”.

Além disso, ele também enviou uma cesta de café da manhã de luxo, que é vendida por valores entre R$ 410 e R$ 730.