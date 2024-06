Clima tenso! Ex-Rouge Karin Hils expõe suposta briga com Aline Wirley

Karin Hils, ex-Rouge, movimenta a web e expõe suposta briga com sua ex-companheira de grupo, Aline Wirley, em troca de mensagens

O clima está tenso entre as ex-integrantes do Rouge! Neste domingo, 23, a cantora Karin Hils movimentou a internet ao compartilhar prints de uma conversa entre os membros do grupo de sucesso dos anos 2000. Com isso, ela expôs uma suposta briga com Aline Wirley, que parece ter ficado irritada com a conversa entre as ex-colegas.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Karin compartilhou uma foto do grupo de mensagens chamado 'As Rouge Tudo', que com a presença Aline, Li Martins, Fantine Tho e Lu Andrade. A artista borrou as mensagens trocadas na conversa, mas não deixou de ocultar que a ex-BBB saiu do grupo.

Na legenda, Karin deixou a entender que houve um rompimento entre o grupo. "Rouge... Quando você pensa que ele já foi, ele volta. Segue pulsando em movimentos, às vezes subterrâneos e de paz. Quando eu falo, ainda tem gente que não bota fé. O bagulho aqui é LOUCO. É um vexame, gente!", escreveu a cantora.

Mais tarde, ela chegou a compartilhar algumas indiretas nas redes sociais. "Burrice mesmo é vacilar com quem sempre esteve à disposição em te ajudar em tudo"; "O maior erro da gente é se acostumar com a maneira errada que algumas pessoas nos tratam e ficar se convencendo de que esse é o 'jeito delas'. Bom dia", diziam alguns dos textos.

Aline Wirley, por sua vez, não se pronunciou sobre o assunto. Karin Hils também não expôs o motivo pelo qual a ex-companheira deixou o grupo de mensagens.

Aline Wirley passou por cirurgia recentemente

No último dia 17, Aline Wirley chocou os fãs ao contar que passou por uma cirurgia para retirada de miomas, que são tumores uterinos benignos. Na web, a cantora explicou os motivos do procedimento e tranquilizou os seguidores, garantindo que foi um procedimento simples.

"Por aqui, uma pausa pra cuidar de mim. Vou entrar no centro cirúrgico daqui a pouco pra retirar alguns miomas que, depois de alguns exames, descobri serem o motivo da minha anemia. Perco muito sangue no meu período menstrual e mesmo fazendo reposição de ferro, ainda assim não estava resolvendo. A cirurgia é simples, e se Deus quiser daqui a pouco já tô em casa", disse a participante do BBB 23.