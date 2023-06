Pai de Neymar Jr recebe voz de prisão em obra da mansão do atleta

Fiscalização vai até a obra da mansão de Neymar Jr em Mangaratiba e o pai do atleta recebe voz de prisão

O pai do jogador de futebol Neymar Jr, o empresário Neymar da Silva Santos, recebeu voz de prisão durante uma fiscalização na obra da casa do filho em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, deu a voz de prisão para o empresário após ele questionar a ação.

A publicação revelou que fiscalização apontou irregularidades ambientais na construção de um lago artificial. Ao ver a autuação administrativa e o embargo da obra, o Neymar Pai se alterou e perguntou se poderia usar a casa. Os responsáveis afirmaram que ele pode usar a casa, só não pode ir no local da obra. Então, ele teria ficado nervoso e os amigos pediram para ele se acalmar. Por fim, as autoridades decidiram não levá-lo preso por desacato a um funcionário público.

A Secretaria de Meio Ambiente deverá aplicar uma multa de cerca de R$ 5 milhões por causa das irregularidades.

Vale lembrar que a mansão de Neymar Jr em Mangaratiba é avaliada em R$ 28 milhões. A propriedade tem 5 mil metros quadrados, seis suítes, heliponto, academia, quadra de tênis e sauna. Saiba mais sobre a casa dele aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Pai de Neymar Jr apoia o filho após carta aberta

O empresário Neymar Pai, que é o pai do jogador de futebol Neymar Jr, se pronunciou sobre o post do seu filho assumindo que traiu a sua atual namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, que está grávida de um filho deles. Nas redes sociais, o atleta compartilhou um post dizendo que errou e pediu perdão para a mãe do seu filho. Então, o pai dele se pronunciou em apoio ao herdeiro.

Neymar Pai deixou um comentário no post do filho apoiando a decisão dele de falar publicamente sobre o assunto. “É isso, filho... A vida continua sempre nos ensinando. Parabéns”, disse ele.

Outros seguidores do jogador de futebol também reagiram ao post dele. O influencer Luva de Pedreiro disse: “Deus abençoe irmão”. Tirullipa escreveu: "Grande é o homem que admite seus erros e pede perdão! Deus sempre nos dá uma nova oportunidade quando confessamos diante dele os nosso erros e pecados! Você é de Deus irmão e sabe do seu propósito aqui na terra, por isso peça a Deus para te livrar dos dilúvios da vida". “No final, só duas coisas vem, o bem e o amor”, disse um seguidor. "Torcendo muito por essa família linda que está apenas começando. Que deus abençoe”, escreveu mais um.