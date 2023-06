Neymar assume traição em carta aberta e pede desculpas para Bruna Biancardi: "Errei"

Neymar assume traição em texto publicado nas redes sociais; leia na íntegra

O craque Neymar Jr anunciou nesta quarta-feira, 21, que traiu Bruna Biancardi. Ele publicou uma carta aberta nas redes sociais na qual pediu desculpas para a namorada que está grávida de seu primeiro filho, o segundo do craque.

No texto, ele classifica a situação como um "erro" e se desculpa por deixar a namorada exposta após o escândalo e a revelação de detalhes do caso. Ele esclareceu que "precisa" da namorada e disse que ama a influenciadora.

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", diz um dos trechos da mensagem.

Neymar Jr se pronunciou nas redes sociais após uma grande pressão, inclusive de fãs e admiradores. Ele foi exposto pela blogueira Fernanda Campos, que expôs mensagens que revelam que eles tiveram momentos íntimos antes do jogador se encontrar com a namorada para a comemoração do Dia dos Namorados.

Leia o restante da carta:



Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos…

Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade.

Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público.

Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo.

Bruna Biancardi rebate rumores

Na segunda-feira, 19, Bruna Biancardi se irritou e rebateu o jornalista que afirmou que os dois tinham um relacionamento aberto com acordos para relacionamentos extra-conjugais. "Da onde você tirou essa m* que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas".

Apareceram juntos em casamento

Esse é o primeiro pronunciamento que Bruna Biancardi faz em meio aos boatos de traição. Ontem, terça-feira, o casal apareceu juntinhos no casamento de Cris Guedes, um dos "parças" de Neymar. Eles entraram no altar de mãos dadas.

Antes da cerimônia, Neymar Jr mostrou o seu look para o casamento e aproveitou para soltar uma indireta nas redes sociais. Na legenda do post no Instagram, ele escreveu: “Em toda a minha vida, eles tentam me deixar para baixo”.