Felipe Neto arrecada R$ 4,8 milhões e mostra compra em avião da FAB

Ele conseguiu! Após campanha, youtuber Felipe Neto arrecada R$ 4,8 milhões e consegue adquirir 220 purificadores de água; veja

O youtuber Felipe Neto conseguiu bater sua meta em arrecadações de dinheiro e bateu a marca de R$ 4,8 milhões para comprar os purificadores de água. Após comprar 90 mil litros de água para os gaúchos, o influenciador ressaltou a importância de adquirir os aparelhos para filtrarem o líquido que está faltando no local.

Após muita mobilização de sua rede, ele conseguiu comprar 220 purificadores, que foram enviados para o Rio Grande do Sul em um avião da FAB. Em seus stories, Felipe Neto mostrou todas as quantias arrecadadas e os custos. Além disso, ele postou o vídeo da mercadoria sendo enviada.

Segundo o empresário, cada purificador custou R$ 18 mil mais o custo do filtro de linha de R$ 2 mil e mais R$ 2 mil do kit de manutenção, totalizando os R$ 22 mil. "Não houve desconto na compra em quantidade para este tipo de produto", explicou.

Felipe Neto então rebateu as acusações que andou recebendo após pedir doações. "Se alguém sente que pode fazer melhor, por favor, para de falar e faça", disparou ressaltando a importância de se ajudar o povo independente de política.

Assim como o famoso outros nomes conhecidos estão mobilizando seu poder e dinheiro. Neymar Jr. fez isso ao disponibilizar seu avião para enviar mantimentos. Virginia Fonseca também não para de colaborar com dinheiro e doações.

