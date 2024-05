Fernanda Paes Leme decide doar os presentes da filha, Pilar: ‘Dói muito’

Fernanda Paes Leme compartilha decisão de doar presentes de sua filha recém-nascida para ajudar vítimas das enchentes no RS; saiba mais

Nesta quarta-feira, 8, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar a decisão de doar os presentes recebidos por sua filha recém-nascida, Pilar, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio. Apesar de agradecer o carinho, a apresentadora contou que pretende apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Através dos stories do Instagram, Fernanda contou que estava bastante abalada com as últimas notícias e que gostaria de ajudar especialmente mães e crianças neste momento: “Estamos aqui também assim como o Brasil todo, muito tocado, acho que tocado nem é a palavra, é atravessado mesmo com tudo que tá acontecendo no sul do país”, iniciou.

Além disso, a apresentadora fez questão de reforçar a doação de outros itens, mas decidiu passar para frente os presentes que a filha recebe: “Obviamente a gente já fez nossas doações e agora chegou o momento né? Eu estou vendo muitas mães e crianças passando por tudo isso. Nossa Senhora, como dói! Dói muito, imagina lá”, ela desabafou.

“Então, a gente vai separar aqui. Vocês também acompanharam, Pilar ganhou muitas coisas e muitas coisas já foram doadas, mas ainda tem bastante coisa aqui. Então, eu agradeço todo esse carinho de quem mandou e manda presentes para ela. Sem dúvida hoje eles vão ter outros significados porque a gente vai separar muita coisa para doar”, ela concluiu.

Fernanda Paes Leme compartilha decisão de doar presentes da filha - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a pequena Pilar chegou ao mundo no dia 17 de abril. Desde então, a mamãe de primeira viagem compartilha sua experiência com a herdeira nas redes sociais. Inclusive, recentemente, a apresentadora abriu o coração e recordou um momento difícil que passou na gestação, ao falar sobre sua cesária e também sobre puerpério.

Fernanda contou que estava se recuperando bem da cirurgia e aproveitou para compartilhar que está tomando medicamentos desde a gestação, depois que começou a se sentir deprimida: “O bom é que tive muita lucidez pra perceber que tinha, sim, que começar medicação para inclusive não piorar o que poderia acontecer no Puerpério”, explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fer Paes Leme exibe presente luxuoso que ganhou de Giovanna Lancellotti

Na última terça-feira, 30, Fernanda Paes Leme saiu de casa pela primeira vez desde o nascimento da filha, Pilar, e aproveitou a ocasião para estrear um presente luxuoso que ganhou da madrinha da pequena, Giovanna Lancellotti. Em suas redes sociais, ela compartilhou detalhes de sua primeira saída e exibiu sua nova joia personalizada.

Generosa, a atriz presenteou a mais nova mamãe com uma pulseira preciosa. Em formato de plaquinha, o item de ouro foi personalizado com o nome de Pilar e sua data de nascimento. O mesmo modelo está disponível para compra em uma grife nacional, com preços que variam dependendo do material, indo de R$ 1350 até R$ 5.100. Confira!