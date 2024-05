Ex-BBB Leidy Elin encanta ao mostrar cabelo natural: 'Símbolo de resistência'

Ex-participante do BBB 24, Leidy Elin decidiu tirar as tranças do cabelo e impressionou ao exibir a beleza de seus fios naturais

Leidy Elin, ex-participante do BBB 24, dividiu com os fãs um registro de seu cabelo natural. Em seu perfil oficial no Instagram, a carioca publicou um vídeo do momento em que decidiu retirar as tranças e exaltou a beleza dos fios.

Dentro do reality show da TV Globo, a ex-sister chegou a mudar o visual antes de ser eliminada. Na época, a cena marcante foi bastante comentada nas redes sociais e os fãs de Leidy passaram a compartilhar o momento em que ela cantou a música 'Olhos Coloridos', de Sandra de Sá, no confinamento.

Agora, a ex-BBB mostrou nas redes sociais o processo da transformação e ressaltou a importância em manter os fios naturais. "Retirei as minhas tranças com a minha família e vim mostrar pra vocês o meu BLACK POWER. Sei que existem muitas pessoas que sentem insegurança com seu próprio cabelo, mas o que seria de nós, sem essa coroa que todos nós carregamos?", iniciou ela na legenda.

E completou: "O black power é um símbolo de resistência, liberdade e a nossa força. Não podemos esquecer sobre o quanto somos importantes e capazes para chegar a qualquer lugar. Estamos em constante evolução, sempre aprendendo e se reconstruindo. Depois de tudo que passei e vivi, eu entendi o porquê devemos ouvir e aprender: para sermos melhores a cada dia que se passa".

Nos comentários da postagem, seguidores deixaram inúmeros elogios a beleza da ex-BBB. "Linda de todos os jeitos! Amo essa representatividade que você carrega", declarou uma internauta. "Seu cabelo natural é lindo demais", se encantou outra. "Sensacional", disse o também ex-BBB Lucas Henrique, o Buda.

Rodriguinho revela ajuda em carreira de amigos ex-BBBs

Fora do BBB 24, da Globo, o cantor Rodriguinho tem mostrado que mantém grande amizade com seus ex-colegas de confinamento. No último fim de semana, o pagodeiro recebeu a visita de aliados como Lucas Henrique, o Buda, e Leidy Elin em sua residência, em São Paulo.

Além disso, sempre que pode, Rodriguinho também se encontra com Giovanna Pitel, Fernanda, Lucas Luigi, Deniziane, Giovanna Lima, Nizam, Michel e Juninho. Em entrevista ao site Extra, o artista revelou que se disponibilizou a ajudá-los sempre que precisarem.

Dono de uma longa carreira na música, o cantor explicou que entende a dificuldade de se inserir no mercado artístico e, por isso, não hesita em dar suporte aos ex-BBBs de sua edição, principalmente aos participantes do time Pipoca - os anônimos do programa.