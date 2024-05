Mari Maria reúne influencers na ação ‘SOS Rio Grande do Sul’

Influenciadores brasileiros se unem em evento para coletar doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul

A influenciadora digital Mari Maria organiza uma ação de influencers brasileiros em prol das pessoas afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul. No próximo sábado, 11, vários influenciadores vão se reunir em São Paulo para coletar doações da população, que serão enviadas para os mais necessitados no sul do país.

O evento contará com a presença de Bianca Andrade, Blogueirinha, Pequena Lo, Niina Secrets, Letticia Muniz, Adam Mitch, Flávia Vianna, Vivi Wanderley e outros.

“A Defesa Civil pediu prioridade na doação de água potável, diante do calor no Rio Grande do Sul e principalmente dos impactos das chuvas nas estações de tratamento. Em questão de dias, algumas cidades podem ficar sem água potável, então doem”, informou Mari Maria.

O local vai receber doações de água potável, alimentos não perecíveis, colchões, itens de higiene pessoal, fraldas descartáveis infantis e geriátricas, absorventes, ração para animais, itens de cama, mesa e banho, e roupas adulto e infantil. Os organizadores também pedem para que as pessoas organizem as doações com etiquetas de identificação dos itens embalados e faça a separação por tamanho. Além disso é importante manter os pés dos calçados unidos.

O SOS Rio Grande do Sul acontecerá no dia 11/05/2024 (sábado), das 10h às 18h, no espaço de eventos do Novotel São Paulo Morumbi, que fica na Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Vila Tramontana.