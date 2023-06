Neymar Jr mostra seu look estiloso para o casamento do 'parça' Cris Guedes

Neymar Jr aposta em terno claro para marcar presença no casamento de Cris Guedes e Bianca Coimbra nesta terça-feira

O jogador de futebol Neymar Jr caprichou na escolha do look para marcar presença no casamento do parça Cris Guedes com a influencer Bianca Coimbra. A cerimônia acontece nesta terça-feira, 20, e o atleta exibiu os detalhes do seu modelito nas redes sociais.

Em um álbum de fotos no feed do Instagram, o atleta surgiu com um conjunto de terno e calça em tecido claro, camiseta branca básica, tênis branco e óculos escuros azul. Além disso, ele completou o visual com corrente prateada, brincos e relógico combinando. “Em toda a minha vida, eles tentam me deixar para baixo”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs aprovaram o look dele. “É assim! O homem tá em pé”, disse um seguidor. “Tá chique”, afirmou outro. “Que estilo”, declarou mais um. Vale lembrar que Neymar é padrinho do casamento ao lado da namorada, a influencer Bruna Biancardi.

Bruna Biancardi rebate rumores

Na segunda-feira, 19, Bruna Biancardi se irritou e rebateu o jornalista que afirmou que os dois tinham um relacionamento aberto com acordos para relacionamentos extra-conjugais. "Da onde você tirou essa m* que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas".

Esse é o primeiro pronunciamento que Bruna Biancardi faz em meio aos boatos de tração. Vale lembrar que Neymar foi exposto pela affair Fernanda Campos, que mostrou o caso que eles tiveram momentos antes do jogador se encontrar com a namorada.

Neymar Jr mostra jatinho particular luxuoso

O jogador de futebol Neymar Jrchocou os internautas ao exibir detalhes do seu jatinho luxuoso para uma viagem com os amigos no início desta semana. Nas imagens, ele mostrou seus 'parças' e a namorada, Bruna Biancardi, se divertindo antes da decolagem. Porém, o que roubou a cena foram os diferentes cômodos do avião.

Neymar revelou que o jatinho tem uma suíte com cama de casal, uma sala de jantar com poltronas e TV e uma sala de estar com poltronas reclináveis e televisão.