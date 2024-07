Virginia fala de audiência de Celso Portiolli com saída de Eliana: 'Amo'

Após audiência de Celso Portiolli no horário que era de Eliana aumentar, Virginia fala sobre novo marco de seu colega de emissora

O apresentador Celso Portiolli teve sua estreia de sete horas de programa neste domingo, 30, e o resultado foi positivo com um aumento de audiência de 26%. Na rede social, muita gente comemorou a conquista do comunicador e a influenciadora Virginia Fonseca foi uma das funcionárias do SBT que celebrou o momento.

Em seus stories, a esposa do cantor Zé Felipe compartilhou a notícia e mandou um recado para o colega de emissora. A apresentadora do SBT então parabenizou Celso Portiolli e falou sobre ficar contente com o crescimento dele na programação da empresa de Silvio Santos.

"Amo o Celso e fico tão feliz por ver ele tendo mais sucesso, merece muito! Que deus abençoe sempre", colocou palminhas para o apresentador que agora tem sete horas de Domingo Legal com a saída de Eliana para a Globo.

Em sua rede social, Celso Portiolli comemorou o aumento de sua audiência após uma mudança drástica na programação do SBT. Com quadros renovados, a participação de influenciadores digitais e muita energia, o apresentador celebrou a audiência na nova fase: “Só agradecer! Hoje foi o primeiro dia que nós fizemos o programa mais longo”, disse ele em um agradecimento em sua rede social.

Com a saída de Eliana, o Domingo Legal foi estendido das 11h15 até 18h15. Recentemente, no podcast PodC, Celso revelou que tentou convencer a loira de ficar na emissora. “A Eliana agora vai sair do SBT, né? Uma pena… Falei para ela: ‘Não sai do SBT’. Eu não queria que ela saísse, não. Eu falei várias vezes com ela: ‘Fica no SBT’”, afirmou ele na época.

Celso Portiolli sofre ataques após imitar vídeo de Eliana e se pronuncia

O apresentador Celso Portiolli sofreu ataques na quinta-feira, 27, após imitar o vídeo de Eliana anunciando sua contratação pela Globo. O funcionário de Silvio Santos então se pronunciou em seus stories e explicou o motivo de ter feito uma paródia com o registro de sua ex-colega de trabalho.

Depois de ter gravado igual a loira, descendo as escadas de sua casa para pegar o crachá para trabalhar e finalizar o vídeo com o símbolo do SBT, o comunicador contou que teve a atitude por saber que iria viralizar na internet. Além disso, ele falou que está muito contente em ter o Domingo Legal com sete horas de duração e que tem muito carinho por Eliana, sua grande amiga.

"É brincadeira, gente, ela tá valorizando a emissora que ela foi, tá realizando um sonho e eu tô realizando um sonho de ter sete horas no domingo, eu também não posso celebrar? Sabe o que é isso? Ter sete horas no domingo, depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa", começou falando sobre as críticas que recebeu. Leia mais aqui.