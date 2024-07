Atriz da Globo ficou famosa por corte de cabelo

A atriz queridinha de Confissões de Adolescente despontou na carreira devido a corte de cabelo morderno para a época; saiba quem

Queridinha dos adolescentes nos anos 90, Georgiana Góes (47), foi sucesso teen ao interpretar Bárbara em Confissões de Adolescente, série de três temporadas produzida pela TV Cultura e pela Band, em 1994. Na época, a atriz foi um sucesso ao aparecer com um corte de cabelo não muito popular entre as adolescentes até então, o cabelo estilo “joãozinho”.

Quando embarcou no sucesso de Confissões de Adolescente, Georgiana tinha apenas 15 anos e atuava ao lado de Deborah Secco (44), no papel de Carol, Dani Valente (47), que dava vida a Natália e Maria Mariana (51), que interpretava Diana. Na trama elas eram irmãs de personalidades distintas e se descobriam no mundo adolescente, com suas crises de identidade, paixões, sexo e outras questões.

Em entrevista ao extinto Vídeo Show, da Globo, Georgiana chegou a falar anos depois, sobre a repercussão desse trabalho: “Esses dias eu estava caminhando e passou uma menina dizendo ‘Olha lá a menina do Confissões’. Marcou muito essa geração.” afirmou. A atriz ainda disse que se sentia superfeliz e honrada por ser reconhecida pela série, tantos anos depois.

Foto: Reprodução/Instagram/Globo

Após Confissões de Adolescente, Georgiana realizou diversas novelas na Globo, como A Próxima Vítima, em 1995, Vira Lata, em 1996, O Amor Está No Ar, em 1997, Páginas da Vida, em 2006, Malhação, em 2009, Cheias de Charme, em 2012, o remake de Saramandaia, em 2013, além de outras séries e produções da emissora. Atualmente, a atriz pode ser vista em seu mais recente trabalho, na série No Ano que Vem, disponível na Globoplay.