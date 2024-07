Atriz de Suave Veneno deixou herança para funcionários

Considerada uma das maiores artistas do Brasil, atriz de Suave Veneno, recentemente resgatada pelo Globoplay, deixou herança para seus funcionários

Eva Todor foi uma das maiores atrizes do Brasil. Falecida em 2017, aos 98 anos, a artista que pode ser vista em Suave Veneno, novela resgatada recentemente pelo Globoplay, realizou inúmeros trabalhos na televisão e não teve herdeiros, por isso, deixou a sua herança para funcionários.

Os beneficiados pelo testamento da atriz foram duas funcionárias que trabalhavam na casa da artista, seu secretário pessoal, o motorista, sua médica e um amigo artesão e uma amiga dona de casa. A exigência de Eva era que todos os seus imóveis fossem vendidos e o dinheiro fosse distribuído entre eles.

Eva foi casada duas vezes, primeiro com o dramaturgo Luis Iglesias, em 1934, em um casamento que durou até o falecimento dele, em 1963, e depois com Paulo Nolding, com quem ficou junto durante 25 anos, momento em que ele também faleceu, em 1989. Após estes acontecimentos, a viúva não quis mais se casar e não teve filhos. Em entrevista Vera chegou a fazer um breve comentário sobre a sua vida pessoal: “Depois que meu segundo marido morreu, eu fiquei muito desorientada. E a Globo, muito atenta, me chamou para fazer Top Model, para eu não ficar muito aflita.” lembrou ao Memória Globo.

Na televisão, a artista brilhou durante muitos anos. Passou pela Rede Tupi, Record e Band, mas foi na Globo que viu sua carreira decolar. Dentro da emissora esteve no elenco de tramas como, Roque Santeiro, em 1974, Top Model, em 1989, Hilda Furacão, em 1998, O Cravo e a Rosa, em 2000, Caminho das Índias, em 2009, e muitas outras. Além disso, a atriz esteve em outras atrações como Casseta & Planeta e a minissérie A Diarista. A última novela de Vera, foi em 2012, na trama Salve Jorge.

Nascida em Budapeste, na Hungria, Eva se naturalizou brasileira, a convite de Getúlio Vargas, segundo o Ministério da Cultura. Em 1940, o então presidente do Brasil havia assistido a artista em uma peça e encantado, perguntou à atriz se ela gostaria de ser naturalizada, o que acabou se concretizando pouco tempo depois.