Patrícia Abravanel 'dirige' maquiagem de Rebeca e resposta da irmã diverte

Durante uma gravação no SBT, as irmãs Abravanel, Patrícia e Rebeca, se divertiram implicando uma com a outra e tiraram risadas da produção

Patrícia Abravanel dividiu com seguidores um momento discontrído no trabalho junto da irmã Rebeca, nesta quinta-feira (4). A filha de Silvio Santos, que assumiu o lugar dele no Programa Silvio Santos, usou a central de controle de gravações da emissora para dar ordens para a irmã e se divertiu com a resposta que recebeu, tirando risadas da produção do SBT.

"Pode afinar mais esse nariz. Afina mais um pouquinho. Você está bonita, Rê", disse Patrícia para a irmã mais nova que fazia retoques na maquiagem antes de gravar. "Aí, meu deus, olhem que irmã enxerida!", rebateu a segunda filha mais nova de Silvio Santos. Na legenda da publicação, a apresentadora afirmou que faz parte de ter irmãos a implicância e os palpites de brincadeirinha.

Além das duas, o magnata do SBT ainda tem outras quatro filhas, são elas: Cíntia, Silvia, Renata e Daniela, sendo a caçula apontada como sucessora do pai nos negócios da família e parte do conselho administrativo do Grupo Silvio Santos.

Filha explica substituição do pai em programa

O afastamento de Silvio Santos dos holofotes foi uma decisão que partiu do apresentador, sendo que ele poderá voltar quando quiser. Em entrevista ao podcast de Cristina Rocha, Cíntia, a primogênita do artista, contou que no momento o pai tem lidado com o envelhecimento e que não é mais o mesmo que o público via no programa de auditório.

"Ele diz: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o 'corpo de velho' e as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais", contou ela na ocasião. Apesar disso, a herdeira de Silvio garantiu que ele sabe de tudo o que acontece no império que construiu e que ganha forças quando está no trabalho.