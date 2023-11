Filha explica motivo da ausência de Silvio Santos da TV: "Difícil"

Filha de Silvio Santos, Cintia Abravanel esbanja sinceridade ao falar sobre o afastamento do pai da TV: ‘Ele não é mais aquela pessoa'

O apresentador Silvio Santos está longe da TV há pouco mais de um ano. Desde que ele decidiu se afastar da telinha, a família sempre disse que ele pode voltar quando quiser para reassumir o seu posto no Programa Silvio Santos, do SBT, que está sendo comandado por Patricia Abravanel. Agora, Cintia Abravanel, que é a primogênita dele, contou o motivo para o pai estar longe da telinha.

Ela contou que ele está lidando com o envelhecimento e decidiu ficar mais tranquilo neste momento. "Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa", disse ela no podcast de Christina Rocha.

E completou: "Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais".

Cintia ainda contou que o pai sabe de tudo o que acontece no SBT e que ele ganha forças quando está na frente das câmeras. "Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos. Aquilo cresce, e ele vira uma entidade, uma personagem", declarou.

A foto mais recente de Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos fez uma rara aparição na internet no dia 5 de outubro de 2023. Ele surgiu em uma foto inédita durante a festa de aniversário de sua filhaPatricia Abravanel, que completou 46 anos de vida em 4 de outubro.

Patricia reuniu seus pais, Silvio Santos e Iris Abravanel, junto com suas irmãs, sobrinhos e filhos para celebrar a sua idade em uma festa simples em casa. Ao compartilhar o álbum de fotos da comemoração, ela exibiu a foto rara do pai.

Na imagem, o comunicador veterano apareceu de pijama preto e branco e sorridente ao posar abraçado com Patricia e Iris. Vale lembrar que ele está longe da TV há alguns meses e é substituído por Patricia Abravanel no comando do Programa Silvio Santos, do SBT.