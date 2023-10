Patricia Abravanel comemora seu aniversário com festa simples em casa

Patricia Abravanel completa 46 anos e revela fotos da comemoração com a família em casa

A apresentadora Patricia Abravanel comemorou o seu aniversário de 46 anos de vida ao lado de sua família. Ela fez aniversário na quarta-feira, 4, e reuniu sua família para uma festa intimista em sua mansão. Agora, a artista compartilhou as fotos com seus fãs.

Nas imagens, a estrela do SBT apareceu com look descontraído ao soprar as velas do seu bolo de aniversário ao lado dos filhos, de um dos sobrinhos e do marido, Fábio Faria. Nas fotos, ela mostrou que ganhou um bolo para cantar o Parabéns em casa. “Celebrando em família”, disse ela na legenda.

Entre as fotos, Patricia Abravanel também mostrou uma foto com seu pai, o apresentador Silvio Santos, que está longe da TV há alguns meses, e com sua mãe, Iris Abravanel.

Atualmente, Patricia comanda o Programa Silvio Santos nas noites de domingo do SBT.

View this post on Instagram A post shared by Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Rebeca Abravanel exibe a barriguinha de grávida

A apresentadora Rebeca Abravanel fez a alegria dos fãs nesta quarta-feira, 4, ao mostrar sua nova silhueta depois que a gravidez foi revelada. Ela espera o nascimento do seu primeiro filho com o marido, o jogador de futebol Alexandre Pato, e está no início da gestação. Pela primeira vez, ela mostrou que já está com a barriguinha começando a aparecer.

Na noite desta quarta-feira, Rebeca participou de uma live comercial junto com a irmã Patricia Abravanel. Nas redes sociais, Patricia mostrou as fotos dos looks das duas no estúdio de gravação e a barriga de grávida de Rebeca chamou a atenção.

Nas fotos, Rebeca usava um macacão verde brilhante e posou sorridente com Patricia. A gravidez de Rebeca Abravanel foi revelada pelo colunista Leo Dias há poucos dias. Na época, ele confirmou a notícia com Daniela Beyruti, que é uma das filhas de Silvio Santos.