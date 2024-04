André Ramos reúne celebridades em seu aniversário

André Ramos recebeu um time de celebridades em sua mansão no Rio de Janeiro para comemorar o seu aniversário de 49 anos

O socialite André Ramos celebrou o seu aniversário de 49 anos em grande estilo. Na noite de sábado, 27, ele reuniu um time de celebridades em sua mansão na Gávea, Rio de Janeiro, para uma festa no estilo black tie.

O evento aconteceu até a manhã deste domingo, 28, e também contou com a inauguração de dois novos espaços no local, sendo a sala de jantar no primeiro andar e a sala de estar no segundo andar. Além do tratamento acústico nas janelas, o que permitiu que os convidados curtissem a pista de dança até de madrugada sem incomodar os vizinhos.

“Receber os amigos e celebrar a vida são dois dos maiores prazeres que tenho na vida”, disse ele. A festa teve 300 convidados e um menu deslumbrante, com direito a camarão VG, ostras vindas de Santa Catarina e estação de ceviche. O Parabéns aconteceu na madrugada com um bolo de oito andares.

Veja as fotos: