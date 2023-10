Grávida, Rebeca Abravanel exibe a barriga discreta em novas fotos

Rebeca Abravanel surge com a irmã em novas fotos e exibe sua barriguinha discreta na primeira gravidez

A apresentadora Rebeca Abravanel fez a alegria dos fãs nesta quarta-feira, 4, ao mostrar sua nova silhueta depois que a gravidez foi revelada. Ela espera o nascimento do seu primeiro filho com o marido, o jogador de futebol Alexandre Pato, e está no início da gestação. Pela primeira vez, ela mostrou que já está com a barriguinha começando a aparecer.

Na noite desta quarta-feira, Rebeca participou de uma live comercial junto com a irmã Patricia Abravanel. Nas redes sociais, Patricia mostrou as fotos dos looks das duas no estúdio de gravação e a barriga de grávida de Rebeca chamou a atenção.

Nas fotos, Rebeca usava um macacão verde brilhante e posou sorridente com Patricia. A gravidez de Rebeca Abravanel foi revelada pelo colunista Leo Dias há poucos dias. Na época, ele confirmou a notícia com Daniela Beyruti, que é uma das filhas de Silvio Santos.

Vale lembrar que Rebeca e Pato estão casados há quatro anos. Discretos, raramente os futuros papais compartilham momentos da vida pessoal na rede social. Por um tempo, eles moraram nos EUA por conta do trabalho do atleta, mas, em maio deste ano, os famosos retornaram ao Brasil depois de Pato assinar com o São Paulo, clube que está pela terceira vez em sua carreira.

Aniversário de casamento de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

A apresentadora Rebeca Abravanel comemorou mais um ano casada com o jogador de futebol Alexandre Pato. No dia 29 de junho, o atleta compartilhou um clique da amada com um bolo e mostrou um pouco da celebração que tiveram.

Discreto com sua vida pessoal, o casal raramente exibe a vida íntima nas redes. Mas, dessa vez, eles resolveram exibir como foi o momento especial entre eles para celebrarem quatro anos de união.

Sorridente, a filha de Silvio Santos foi clicada pelo esposo ao lado de um bolo de dois andares, todo branco, e com alguns detalhes que retem a vida deles. Além de dois bonequinhos, cachorrinhos apareceram pelo doce.