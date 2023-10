De pijama, Silvio Santos aparece sorridente em foto com a esposa e filha

Longe da TV, Silvio Santos surge em foto de família ao celebrar o aniversário da filha Patricia Abravanel

O apresentador Silvio Santos fez uma rara aparição na internet na noite desta quinta-feira, 5. Ele surgiu em uma foto inédita durante a festa de aniversário de sua filhaPatricia Abravanel, que completou 46 anos de vida na quarta-feira, 4.

Patricia reuniu seus pais, Silvio Santos e Iris Abravanel, junto com suas irmãs, sobrinhos e filhos para celebrar a sua idade em uma festa simples em casa. Ao compartilhar o álbum de fotos da comemoração, ela exibiu a foto rara do pai.

Na imagem, o comunicador veterano apareceu de pijama preto e branco e sorridente ao posar abraçado com Patricia e Iris. Vale lembrar que ele está longe da TV há alguns meses e é substituído por Patricia Abravanel no comando do Programa Silvio Santos, do SBT.

Iris Abravanel falou sobre Silvio Santos

A autora de novelas Íris Abravanel conversou com a imprensa durante um encontro no SBT há pouco tempo e falou sobre o seu marido, o apresentador Silvio Santos. O comunicador está longe das gravações do seu programa na emissora há alguns meses e curtindo os momentos em família.

“Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem”, disse ela.

Por sua vez, Patricia Abravanel (45), que estava ao lado da mãe, contou como é Silvio Santos como pai. “Muito melhor do que o comunicador. Participativo, amoroso. Ensina a gente a sermos mulheres fortes. Nunca passou a mão na cabeça, nunca mimou. Mas sempre encorajou", contou.

Lívia Andrade fala de Silvio Santos na Globo

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao derrubar algumas lágrimas durante o Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana. Ela se emocionou ao ver a homenagem de Tiago Abravanel para seu avô, Silvio Santos, no palco da atração. O artista participou da Batalha do Lip Sync e dublou as músicas que seu avô cantou no passado. Ao ver o show, Lívia se emocionou.

Logo depois do show, a câmera mostrou Lívia Andrade com a maquiagem borrada por causa das lágrimas e ela aproveitou para se declarar para o ex-patrão. Vale lembrar que ela trabalhou com Silvio Santos durante muitos anos no SBT.

“Eu estou rindo e chorando ao mesmo tempo. É um negócio muito louco que deu na minha cabeça agora. Sisi, eu sei que vai chegar até aí: eu estou morrendo de saudade de você. Ele com certeza vai ver. Estar aqui em um domingo… A gente falar de domingo é falar de Silvio. Foram mais de 10 anos ali do lado dele. Quando o auditório pegou o pompom, já me deu um negócio, minha cabeça deu uma bugada”, disse ela.