Tiago Abravanel surpreende ao imitar Silvio Santos na Globo

Tiago Abravanel agita os telespectadores ao imitar seu avô, Silvio Santos, no Domingão com Huck

Neste domingo, 10, os telespectadores tiveram um momento inesperado ao ouvir a voz de Silvio Santos cantando na telinha da Globo. Esse momento aconteceu por causa de Tiago Abravanel no Domingão com Huck. Segue aqui para entender!

Tiago Abravanel participou do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, e fez uma homenagem para o seu avô, Silvio Santos. Ao fazer o aquecimento do quadro, ele vestiu um terno preto e colocou o tradicional microfone que ficou imortalizado pelo avô na TV e deu um show ao imitá-lo.

No palco, Tiago imitiu o avô cantando músicas clássicas do passado do seu programa e criou um clima de nostalgia na TV. Ao ser aplaudido, ele disse: "Nem eu estou acreditando que fiz isso na globo. Obrigada, Luciano, só você para me ajudar a fazer isso”.

E completou: "Fiquei muito feliz de fazer essa homenagem. Afinal de contas, a gente está com saudade dele no domingo”. Isso porque Silvio Santos está longe do seu programa no SBT há alguns meses e foi substituído pela filha Patricia Abravanel.

Foto mais recente de Silvio Santos

No dia 2 de setembro de 2023, o apresentador Silvio Santos fez uma rara aparição nas redes sociais durante o seu período longe da TV. Sem aparecer em seu programa no SBT há alguns meses, ele surgiu em uma foto inédita ao lado da esposa, a autora de novelas Iris Abravanel.

Uma das filhas deles, a apresentadora Patricia Abravanel, fez a alegria dos fãs ao mostrar o pai com um sorrisão no rosto durante um momento em família. O comunicador apareceu com um pijama xadrez ao curtir a noite de sexta-feira, 1, ao lado da família.

“Para quem está com saudade dele, uma foto de ontem. Casal inspiração”, disse ela, que é a substituta do pai no comando do Programa Silvio Santos. Vale lembrar que Silvio Santos já está com 92 anos.

O apresentador também é pai de Cintia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata, além de Patricia.