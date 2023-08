Quem são as irmãs de Patricia Abravanel? Conheça as filhas de Silvio Santos

Patricia Abravanel é irmã de outras cinco herdeiras de Silvio Santos; conheça

Patricia Abravanel, que apresenta o Programa Silvio Santos, chamou a atenção da web ao comentar sobre as irmãs na atração durante o Dia dos Pais, no último domingo, 13. Filha de Silvio Santos, Patricia Abravanel é irmã de outras cinco herdeiras do empresário. Conheça quem são as irmãs da apresentadora.

Silvia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos , seguiu os passos do pai como apresentadora e comanda o programa Sábado Animado no SBT. A artista vive romance com o cantor sertanejo Gustavo Moura, por quem foi pedida em casamento em abril deste ano.

Outra filha do apresentador, Rebeca Abravanel também construiu carreira em programas de televisão e ganhou fama ao apresentar o Roda a Roda Jequiti. A empresária é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato há quatro anos.

Cintia Abravanel, primogênita de Silvio Santos, seguiu carreira como artista plástica e foi casada com Paulo Gomes, com quem teve Tiago Abravanel. O filho da irmã de Patricia Abravanel cresceu sem o pai ao lado, como o herdeiro comentou durante participação no BBB: "Cresci sem meu pai. Eu tinha 4 anos de idade quando minha mãe se separou".

Também filha do apresentador, Daniela Beyruti assumiu o comando do SBT por trás das câmeras como vice-presidente da emissora no início deste ano. "[Entrar no SBT] fazia parte das nossas conversas quando nos reuníamos na mesa familiar. A gente conversava bastante, mas nunca [houve pressão]. Meus pais sempre deixaram bem livre para fazer o que eu quisesse da vida", comentou ao De Frente com Gabi, em 2011, sobre o trabalho na rede.

