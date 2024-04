Silvia Abravanel prestigia show do noivo após comentários polêmicos: ‘Com ele’

Após desabafo pesado, Silvia Abravanel supera polêmicas e marca presença em gravação de show do noivo, Gustavo Moura

No início da semana, Silvia Abravanel fez um desabafo pesado sobre seu noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura. Logo depois, a apresentadora sugeriu ter sido hackeada. Na noite da última terça-feira, 23, ela usou as redes sociais novamente para mostrar que está tudo bem no relacionamento e até marcou presença na gravação de um DVD do amado.

Através dos stories do Instagram, Silvia apareceu posando sozinha em frente à entrada do evento. Além disso, a apresentadora publicou vídeos comemorando o 'grande dia' do cantor, como chamou a gravação. Por fim, ela se filmou cantando as canções da dupla do noivo e se derreteu por ele publicamente: “Eis que ela está lá com ele”, escreveu em terceira pessoa.

Silvia Abravanel prestigia show do noivo, Gustavo Moura - Reprodução/Instagram

Por outro lado, Gustavo usou as redes sociais para compartilhar poucos registros dos bastidores do show ao lado de seu irmão, o também cantor Rafael. Até o momento, ele não publicou fotos ao lado da noiva e também não se manifestou sobre o desabafo da herdeira de Silvio Santos, que deu o que falar nas redes sociais nos últimos dias.

Para quem não acompanhou, Silvia postou uma foto dizendo que tem aliança com Deus e em seguida começou a falar sobre respeito à mulher. Inclusive, sobrou até para Helen Ganzarolli: “Só pra deixar a todos avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Helen Ganzarolli é uma gostosa! Que sejam felizes juntos", disse.

Não demorou para que começassem a circular várias especulações de que os dois haviam encerrado o noivado de quase dois anos. No entanto, Silvia apareceu novamente em seu perfil, sugerindo que sua conta foi hackeada, ao postar uma foto nos stories ao som de "Hackearam-me", música de Marília Mendonça em parceria com Tierry.

Apesar de dar a entender que seu perfil foi invadido, a letra da canção faz menção a uma pessoa apaixonada procurar a outra e colocar a culpa nos sentimentos: “Sem mais. Já tô de volta com a playlist do dia", Silvia escreveu ao colocar a letra da música e uma carinha com um suor escorrendo. Após a canção, ela não se pronunciou novamente sobre o assunto.

Quem é o noivo de Silvia Abravanel?

Apesar de ter ganhado destaque ao assumir o relacionamento com a herdeira de Silvio Santos, Gustavo Moura já estava familiarizado com a fama desde antes. Filho do cantor sertanejo Monetário, da dupla com Financeiro, ele seguiu os passos do pai na música e se lançou na carreira artística ao lado de seu irmão, Rafael.

Juntos, a dupla fez sucesso com grandes nomes da música como Marília Mendonça, Bruno e Marrone, Hugo e Guilherme, e Gabriel Diniz. Mas foi quando Gustavo Moura apareceu ao lado de Silvia Abravanel em um show, que o cantor trouxe destaque para sua vida pessoal; saiba como os dois se conheceram e engataram o noivado.