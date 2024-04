Quem é o noivo de Silvia Abravanel? Ele enfrenta polêmica com Helen Ganzarolli

Silvia Abravanel levanta suspeitas de término após comentário polêmico do noivo sobre Helen Ganzarolli; conheça o eleito da apresentadora

Silvia Abravanel, que estava noiva do cantor sertanejo Gustavo Moura levantou suspeitas de um possível término ao surgir revoltada com um comentário polêmico feito por ele sobre Helen Ganzarolli. Antes da controvérsia, o casal estava junto há quase dois anos e planejava se casar; Saiba mais sobre o relacionamento a seguir:

Quem é Gustavo Moura?

Apesar de ter ganhado destaque ao assumir o relacionamento com a herdeira de Silvio Santos, Gustavo Moura já estava familiarizado com a fama desde antes. Filho do cantor sertanejo Monetário, da dupla com Financeiro, ele seguiu os passos do pai na música e se lançou na carreira artística ao lado de seu irmão, Rafael.

Juntos, a dupla fez sucesso com grandes nomes da música como Marília Mendonça, Bruno e Marrone, Hugo e Guilherme, e Gabriel Diniz. Mas foi quando Gustavo apareceu agarradinho com Sílvia Abravanel em um show, que o cantor trouxe destaque para sua vida pessoal, já que anteriormente costumava ser mais discreto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Moura E Rafael (@gustavomouraerafael)

A història de amor com Silvia Abravanel:

No PodCARAS, Silvia Abravanel compartilhou como conheceu seu noivo, Gustavo Moura, no início de 2022. Embora não estivesse buscando um relacionamento no momento, a apresentadora ficou encantada ao encontrar o cantor nas redes sociais: "Eu uso internet de madrugada pra pegar no sono. Eu nunca cacei ninguém”, iniciou.

Mas Silvia revelou que tudo mudou quando conheceu Gustavo: “Aí pô, eu ouvi uma música, gostei da música, curti. Fui lá, achei o cantor gatinho. Comecei a seguir, aí ele veio e me mandou mensagem. Aí a gente começou a conversar. Ele falou 'é você mesma?' 'Sou'. Aí ele falou 'então prova', eu peguei e mandei foto comigo de cobras. Eu crio cobras", contou.

Depois de 10 dias sem se falar, Silvia notou que ele estava no aeroporto de Congonhas, próximo à sua casa em São Paulo. Ela o convidou para um jantar, mas ficou nervosa e levou quatro horas se arrumando. Mesmo assim, ele a esperou pacientemente. Quando finalmente se encontraram, aconteceu o primeiro beijo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

Poucos meses depois, eles assumiram o namoro para Silvio Santos. Gustavo, então com 34 anos, pediu a Silvia em casamento durante sua festa de aniversário de 52 anos em abril do ano passado. Ela aceitou, e eles foram morar juntos com planos de oficializar a união e casar no papel. No entanto, parece que a relação chegou ao fim nesta segunda-feira, 22.

Antes de falar sobre o artista, com quem estava em um relacionamento há quase dois anos, a comunicadora colocou uma foto dizendo que tem aliança com Deus e em seguida começou a falar sobre respeito à mulher. Inclusive, ela colocou o nome de Helen Ganzarolli e desejou que ele seja feliz com a modelo já que chamou ela de ‘gostosa'.