Gustavo Moura revela planos para 'juntar os trapos' com Silvia Abravanel

Gustavo Moura (35) e Silvia Abravanel (52) já têm planos para o matrimônio, de acordo com o sertanejo. Juntos desde maio de 2022, o músico pediu a filha de Silvio Santos (92) em casamento em abril do ano passado. "Ele é um cara que gosta de surpreender", diz Rafael, sua dupla e irmão.

"Estamos programando juntar os trapos, acho que esse ano concluímos todo esse plano", acrescenta Gustavo, sobre ir morar com Silvia Abravanel . "Parece que a gente está junto há mais tempo, mas estamos [só] há 1 ano e 7 meses. A gente briga, quebra o pau, volta."

Ao lado do irmão, o músico conversou com a CARAS Brasil durante a gravação do DVD Rolezão Diferente, na Praia do Futuro em Fortaleza, no Ceará. O projeto é o sexto DVD da dupla musical, que agora trouxe o sertanejo de Goiás para o estado nordestino.

Gustavo assegura que Silvia Abravanel não é apenas uma parceria na vida amorosa, mas também ajuda ele e seu irmão em alguns aspectos na carreira. Apesar de não assumir direção de nenhum projeto, a apresentadora dá valiosos conselhos.

Silvia Abravael com a dupla Gustavo Moura e Rafael | Foto: Arthur Pazin

"A Silvia tem uma experiência que não tem o que falar, o pai dela é o maior comunicador que já vimos nesse país. Aprendo muito com ela. Quando ela vai gravar, sempre vou junto com ela. É impressionante que ela entra ao vivo e faz o programa como se estivesse em casa. Transformamos isso no show em comunicação com o público", finaliza o cantor.

CONFIRA VÍDEO DE SILVIA ABRAVANEL CURTINDO A GRAVAÇÃO DO DVD DE SEU NAMORADO: