Jonas Esticado desacelera agenda de shows para curtir família: 'Vida de pai'

Em conversa com a CARAS Brasil, Jonas Esticado também falou sobre planos para a carreira em 2024 e celebrou parceria com Gustavo Moura e Rafael

Para Jonas Esticado (29), o ano de 2024 será diferente dos demais. Agora, completando 10 anos de carreira musical, o artista pretende desacelerar a agenda lotada de shows para aproveitar mais tempo ao lado dos filhos, Micael (8) e João Miguel (1), e da esposa, Bruna Hazin (26).

"Dei uma maneirada nos meus shows para dar uma aproveitada com a minha família. Hoje eu quero cada vez mais isso", conta Jonas Esticado . "A vida de pai só melhora. [Ano passado] tive a honra de ser pai do meu segundo filho, que é uma criança linda e fofa demais. Tenho meu filho de 8 anos também, uma coisa linda, perfeita. Sou um pai muito abençoado."

O artista conversou com a CARAS Brasil durante a gravação do DVD Rolezão Diferente, da dupla Gustavo Moura e Rafael. Esticado conta que ficou honrado em ter recebido o convite para participar do projeto musical, apesar de ter tido pouco tempo para se preparar.

"Fiquei muito feliz de ter recebido o convite, apesar de ter sido um pouco em cima da hora. Recebi a música ontem à noite, tive um dia para pegar. É uma música muito linda, especial demais. Vim para tentar somar."

Para além da parceria com a dupla e os planos com a família, o músico também tem novos projetos em sua carreira musical. Ele pretende seguir as origens de Jonas Esticado, porém, promete uma nova roupagem para os fãs.

"Na pandemia todo mundo tentou fazer algo diferente, todo mundo tentou fazer algo com o piseiro e eu segui mais romântico", diz. "[Agora] lançamos agora um CD promocional e, para os próximos passos, vamos lançar quatro ou cinco músicas inéditas em um EP, não só de áudio, mas com vídeo também. Tem muita coisa boa vindo por aí."

