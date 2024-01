Radiante, Silvia Abravanel celebra fase apaixonada: "O amor faz a gente ser linda"

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Abravanel falou sobre seu relacionamento de quase dois anos com o sertanejo Gustavo Moura

Silvia Abravanel não tem dúvidas que está vivendo a sua melhor fase. Apaixonadíssima, ela está há pouco mais de um ano noiva do sertanejo Gustavo Moura, com quem faz questão de dividir momentos de puro carinho nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a herdeira de Silvio Santos abriu o coração e falou sobre como anda a intimidade com o amado.

"O amor faz a gente mudar. O amor faz a gente ser natural, linda e maravilhosa sem precisar desse monte de procedimentos. Não julgo quem faz, mas o amor faz a gente ser linda como Deus quer", declarou a eterna apresentadora do Sabado Animado e Bom dia & Cia, do SBT.

Uma das famosas presentes na gravação do DVD Rolezão Diferente, novo projeto da dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael, a paulistana confessou que gosta de participar das decisões artísticas do amado. Ela ainda contou que também costuma dar alguns pitacos.

"Incentivo, apoia, faço look, tudo. Mas não sou diretora, não sou dona do projeto. Eu só estou como esposa, como mulher. Tô aqui ajudando, mas sempre dou meu pitaco", disse ela, que completou: "Eu tô sempre ali torcendo, faço minhas orações antes, para Deus consagrar se for da tua vontade dele".

Questionada sobre os novos passos do relacionamento com Gustavo, com quem está junto desde 2022, Silvia não esconde que os dois já estão pensando em 'juntar as escovas de dente' e brinca. "Já deu um ano de noivado, já está pronta para casar, né?".

Em tempo, o 2024 de Silvia Abravanel tem começado com muito gás para novos projetos. Mas se engana que se trata do mundo televisivo. Apaixonada por bichos, a apresentadora, que é formada em medicina veterinária, tem investido alto na criação de cavalos. "Desde que eu me conheço como gente eu sou apaixonada por bicho. Hoje eu tenho cavalos, tenho um Haras e estou reproduzindo a raça Frísio e o BH de Hipismo, que são os cavalos da Polícia Militar", disse ela, que finalizou com mais novidades: "Também crio cobras e crio lagarto".