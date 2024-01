Eliminado do BBB 24, Maycon rebate críticas sobre postura no reality: "Recortes errados"

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Maycon Cosmer avaliou sua passagem pelo BBB 24 e rebateu críticas sobre os comentários envolvendo Yasmin Brunet

Maycon Cosmer (35) ficou apenas quatro dias no BBB 24, mas sentiu de perto os sentimentos diversos que o reality da TV Globo pode provocar em seus participantes. Em entrevista à CARAS Brasil, o catarinense abriu o coração e se defendeu de algumas polêmicas que enfrentou durante o confinamento, como os comentários envolvendo Yasmin Brunet (35).

"Eu sou exatamente aquela pessoa ali, em proporções menores, mas a intensidade faz parte do meu ser. Eu ficaria envergonhado se agora, aqui fora, os meus amigos começassem a dizer que eu estou mudando, mesmo que para o bem, porque ninguém muda do dia para a noite", diz ele, que confessa: "Certamente irei ver e rever muita coisa das quais falei e fiz".

Logos nos primeiros dias, Maycon levantou um debate nas redes sociais após falar sobre o modo de se vestir de Yasmin Brunet, o que fez algumas pessoas apontarem um certo machismo em sua fala. Para ele, a mensagem foi mal interpretada e, reforça, que acha a modelo uma pessoa incrível.

"Eu conheço esse jogo e sabia que em algum momento iriam fazer recortes errados a respeito da minha idoneidade, caráter e até sobre a forma de olhar e reagir a algumas situações como aconteceu. A Yasmin é um ser humano incrível e em momento algum eu a vi como as pessoas colocaram a minha fala e olhar referente a isto", afirma ele, que ainda aponta que a conversa teve outros momentos importantes e que se fez entendido por Wanessa Camargo.

Quanto à rivalidade que acabou surgindo entre ele e Yasmin, ele se defende e garante que não achava ela fraca no jogo, mas apenas não estava se posicionando. Para ele, a crítica feita à loira foi importante para ela se destacar no programa.

"Ninguém naquela casa é fraco, pode não estar jogando com a intensidade que eu gostaria que tivessem, porém fraco ninguém é. A forma como eu agi com ela foi exatamente como ela reagiu no dia seguinte, se lançando para o jogo. Ela começou a falar mais, e a interagir com todas as pessoas da casa".

Em uma avaliação sobre o tempo que ficou no BBB 24, Maycon diz que se sente satisfeito com a forma que tudo aconteceu. Segundo ele, os dedobramentos do jogo foram necessários para ele realizar seu sonho: "Eu entrei para viver aquele negócio e se eu não tivesse ido com a força de vontade de viver tudo aquilo da forma como eu vivi, talvez o sonho não tivesse ocorrido. Recebi todos os emojis possíveis, porém a planta não decorou o meu queridometro".