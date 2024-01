BBB 24: Yasmin Brunet é alvo de votos por causa da aparência: ‘Piercing no mamilo’

Após indicarem Yasmin Brunet ao paredão, Maycon e Luigi justificam votos mencionando roupas transparentes e até o piercing no seio da modelo

Na terça-feira, 09, a votação do primeiro paredão do Big Brother Brasil 24 colocou Yasmin Brunet na berlinda. Maycon e Luigi, que votaram na loira, defenderam sua escolha mencionando o desconforto com suas roupas transparentes e até um piercing em seu seio. Mas as declarações polêmicas dos brothers acabaram gerando controvérsias nas redes sociais.

Durante uma conversa com a cantora Wanessa Camargo, os participantes revelaram o motivo por trás de seu voto em Yasmin. Na indicação, eles alegaram falta de abertura por parte da loira, mas acabaram confessando que têm dificuldade para se aproximar da modelo por causa de sua aparência. É que eles consideram a famosa muito bonita.

“Eu fico com receio porque a minha mulher te acha uma parada 'indesenhável', então é muito ruim de eu te olhar, de eu falar contigo, de eu te abraçar, estar aberto, ficar aqui, de tocar, de te olhar”, Maycon iniciou as justificativas enquanto conversava com Wanessa. A cantora ainda fez questão de mandar um beijo para esposa do cozinheiro.

O merendeiro apontou a beleza como motivo para o distanciamento de Yasmin “Às vezes suas roupas são tão transparentes pra mim e é um mundo totalmente diferente do nosso. Uma mulher daquele tamanho, linda daquele tipo, parece uma sereia, eu falo assim, parece uma parada mística. É bizarro demais”, pontuou Maycon.

Luigi complementou a fala do colega de confinamento: “Quando ela saiu com aquele vestido transparente a primeira vez não vou mentir, falei não posso olhar”, disse o vendedor e instalador de pisos. O merendeiro concordou e contou que também evita olhar para a modelo: “Eu faço a mesma coisa, e assim, ela tem que justificar isso com a gente”, opinou.

Maycon ainda tentou dar um exemplo prático para Wanessa: “Imagina eu sou o Dado aqui, Yasmin Brunet aqui. Daqui a pouco ela tem um piercing no mamilo e do nada, ele bate o olho aqui . Chama atenção, aí você está assistindo essa merda e pega um take assim, entendeu?”, o cozinheiro justificou seu afastamento novamente.

Wanessa concordou que as vezes as pessoas podem olhar sem maldade: “Bate o olho sem querer, né? Mulher faz isso em homem”, disse a cantora. Luigi apontou a diferença: “Mas no caso dele é um peito, você é outro peito”, comentou e Maycon concordou: "O seu é o peito, e o dela tem um piercing ainda, eu vi no banheiro”, disparou.

Por fim, a cantora apontou que a questão era muito delicada, pois Yasmin não poderia mudar seu jeito por conta do desconforto de terceiros. Nas redes sociais, a cena deu o que falar: “Sem noção nenhuma esses dois, tem que sair”, disse um internauta. “Já temos os primeiros eliminados”, opinou mais uma. “Eu não acredito nisso”, disse mais um.

Como foi a votação do primeiro paredão do BBB 24?

Logo após Tadeu Schmidt consagrar Deniziane como a primeira líder do BBB 24, os brothers se reuniram na sala para a formação do paredão na noite desta terça-feira, 9. Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna foram os emparedados e disputam a votação do público para continuarem no jogo; saiba quem votou em quem.