BBB 24: Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna disputam o primeiro paredão

Primeiro paredão do BBB 24 é formado por Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna. Saiba como foi a votação

Logo após Tadeu Schmidt consagrar Deniziane como a primeira líder do BBB 24, da Globo, os brothers se reuniram na sala para a formação do paredão na noite desta terça-feira, 9. Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna foram os emparedados e disputam a votação do público para continuarem no jogo.