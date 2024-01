Luiza Brunet defende Yasmin após machismo no BBB 24: "Tem que ser respeitado"

Em entrevista à CARAS Brasil, Luiza Brunet celebrou permanência de Yasmin no BBB 24 e refletiu sobre falas machistas dos brothers

Apesar do favoritismo de Yasmin Brunet no BBB 24, Luiza Brunet confessa que ficou apreensiva com o resultado do primeiro paredão do programa. Em meio a discussões sobre machismo no reality, a modelo disse à CARAS Brasil que a herdeira ainda deve pautar muitas questões a serem debatidas fora do jogo.

"Foi um momento de tensão para todo mundo e para a gente também. Mas ela tinha muita chance de ficar, porque ela teve uma chacoalhada e começou a ser mais ela, tocar em termos que foram importantes", disse Luiza, que completa: "Ela ainda tem muita coisa para dizer. Acho que terão discussões importantes que vão ser consideradas aqui do lado de fora".

Logo nos primeiros dias do programa, Yasmin foi criticada por Maycon e Luigi por conta de seu visual e modo de se vestir. Eles afirmaram que a influencer usava roupas muito provocantes que estavam causando um certo incômodo e por serem casados, isso dificultava uma aproximação entre eles.

Para Luiza, a situação vivida pela filha escancara um problema estrutural que acontece com as mulheres no mundo todo. Segundo a ativista, o BBB 24 se tornou uma ótima ferramenta para debater temas sociais importantes.

"Acho que o programa dessa semana foi importante para falar sobre isso também, para os homens respeitarem as mulheres pelas decisões e pelas escolhas, principalmente pela questão do vestuário mantendo, evidentemente, o respeito", dispara.

"Você não vai sair nua por aí, mas acho que quando você mantém o respeito e você gosta de moda, e a moda agora é assim, não vejo problema nenhum que as mulheres possam ousar no estilo que ela tenha escolhido. Tem que ser respeitado. Afinal de contas, a gente não fica implicando com homem de barba. Porque isso não é problema meu. Por exemplo, eu gosto de homem sem barba, mas usa barba quem quer", explica.

Sobre as alfinetadas de Maycon, que tem apontado que Yasmin estaria sendo a planta da edição, a modelo descarta essa possibilidade. Segundo ela, apesar da filha ser mais tímida, se trata apenas de uma estratégia para a primeira semana do jogo, que tem se mostrado intensa.

"A Yasmin, na verdade, é extremamente tímida, discreta e observadora. E ela está certíssima, porque não adianta você chegar como ele chegou, fazendo estardalhaço, fazendo gracinha, falando sobre a perna do rapaz, soltando pum, coisas que não tem a menor graça. Mas ela, não. Ficou quieta, na dela, observando", finaliza.