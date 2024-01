Prima de Wanessa, Day Camargo defende cantora no BBB 24: 'Dinheiro não compra tudo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Day Camargo falou de sua torcida por Wanessa no BBB 24 e revelou motivo por trás da prima ter entrado no jogo

Apesar de Wanessa Camargo ter se tornado um das principais apostas do Time Camarote do BBB 24, a participação da cantora no reality foi vista com surpresa por Day Camargo, sobrinha de Zezé di Camargo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou um pouco sobre a presença da prima no programa e aproveitou para revelar o real motivo da prima ter entrado no jogo.

"Eu fui pega de surpresa com a confirmação da participação da Wanessa no BBB 24. Não falamos sobre isso nas últimas vezes que a gente se viu, mas quando saiu as especulações dos possíveis nomes e eu vi a Wanessa, alguma coisa me dizia: 'acho que ela vai estar'", conta da sertaneja, que faz dupla com Lara.

Em meios as especulações por trás do motivo que fez Wanessa aceitar participar de um jogo como o Big Brother Brasil, Day garante que a atração global será uma grande oportunidade para a prima mostrar sua real personalidade e não ficar mais na "sombra" do sobrenome que carrega.

"Acho que o maior prêmio para Wanessa é que as pessoas a conheçam de verdade, porque dinheiro não compra tudo", disse ela, que completa: "é uma excelente oportunidade para o Brasil conhecer a Wanessa Godoy Camargo pelos seus próprios olhos, pelas suas próprias conclusões, sem a sombra do sobrenome ou a história de outras pessoas da família".

"Não que a história a prejudicou, não que o sobrenome a prejudicou, mas o sobrenome e a história de outras pessoas, talvez possam ter minimizado a história dela própria, o que ela construiu por si só", afirma Day, que já esteve no De Férias com o Ex Brasil.

Desde o último ano, Wanessa tem se tornado destaque na mídia por detalhes de sua intimidade, o que fez muitos fãs ficarem preocupados com a alta exposição em rede nacional. No entanto, Day acredita que a cantora está mais do que preparada para os desafios do reality.

"O Brasil vai adorar conhecer a Wanessa que a gente conhece há anos, super simpática, humilde e de um coração imenso. Acredito que ela está preparada para viver todas as experiências que o Big Brother vai proporcionar. Apesar de ser uma disputa, eu acredito que ela vai jogar com o coração e com estratégias que não vão contra os princípios dela", garante.

Animada para a estreia da temporada nesta segunda-feira, 8, ela adiantou que vai estar de plantão na torcida pela prima: "a gente vai ficar aqui do outro lado torcendo, incentivando e apoiando, porque foi justamente isso que ela fez comigo desde o início da dupla Day e Lara. Que seja uma experiência única, livre e leve".