Luiza Brunet revela conselho que deu para Yasmin antes do BBB 24: 'Vai ser julgada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luiza Brunet celebrou anúncio de Yasmin Brunet no BBB 24 e revelou qualidades da herdeira

O anúncio de Yasmin Brunet no BBB 24 estava sendo aguardado com muita ansiedade não apenas por muitos fãs, mas também por sua mãe, a modelo brasileira Luiza Brunet. Mas apesar de toda animação, a artista confessou à CARAS Brasil que se preocupa com a alta exposição causada pelo reality show.

"A gente conversou muito sobre isso. Quando ela me falou eu estimulei, mas também disse que ela vai ser julgada aqui fora e que ela tem que ser verdadeira", revelou.

Luiza completa dizendo que a chave para o sucesso na atração é não esconder o jogo do público do programa e ser autêntico. "Acho que todo mundo que for verdadeiro dentro da casa, seja ela ou os outros participantes, tem muita chance de ser querido aqui fora. Acho que a verdade traduz muito do que a gente é realmente na vida", declara.

Assim como muitos internautas falaram nos últimos dias, Luiza acredita que a passagem da filha no BBB 24 será marcante. Para ela, Yasmin tem personalidade forte e será um elemento decisivo para a repercussão positiva do programa. "Eu acho que ela é uma mulher que representa muito. Ela é corajosa, sensível, inteligente, tem milhões de qualidades que pode trazer para dentro da casa com discussões interessantes e importantes", diz.

Quanto às expectativas para o programa, a famosa confessa que não tem pensado muito no resultado ou nas possíveis decisões da filha no jogo. Segundo ela, tudo pode acontecer em pouco mais de três meses de confinamento.

"Acho que é um espaço importante, são três meses e a gente não sabe quanto tempo ela pode ficar, se ela vai ganhar, se ela vai perder, se ela vai sair bem ou se ela vai ser mal, tudo isso é uma é um sigilo, mas que ela faça da maneira que ela achar que é bom e que ela conduza muito bem", afirma.

Mas apesar do clima imprevisível, Luiza garante que está mega feliz com a participação de Yasmin na competição: "estou torcendo para que ela faça uma trajetória bonita e que ela deixe um legado. São tantas edições e ela sempre gostou".