Britney Spears pode voltar à tutela de sua família, diz site

Com suposta crise em sua saúde mental, Britney Spears pode voltar à tutela de sua família, mesmo após 3 anos de liberdade; saiba mais!

Em 2021, a Britney Spears foi liberta da tutela de seu pai, Jamie Spears, após 13 anos. Porém, a cantora corre risco de voltar a ficar sob os cuidados de sua família após piora em sua saúde mental. Segundo o site TMZ, fontes próximas a ela dizem que ela pode machucar a si ou pessoas próximas, e a única opção de ajudá-la seria voltar ao regime anterior.

Segundo reportado pelo veículo em abril deste ano, Britney estaria em 'sério perigo' mental e financeiro desde o fim da tutela. Com isso, ela está 'completamente disfuncional' sem a supervisão de um responsável, e agora, eles informam que ela supostamente não estaria tomando seus remédios para estabilidade mental, e teria começado a abusar de álcool e drogas.

De acordo com as fontes entrevistadas pelo TMZ, o fim da tutela foi um grande erro para a saúde de Britney Spears. Com isso, uma nova tutela poderia ser uma forma viável de ajudar a artista a melhorar sua vida novamente. No entanto, eles reconhecem que Jamie Spears não era a pessoa certa para comandar a tutela. "Principalmente porque ela passou a não gostar dele intensamente", disseram.

Eles ainda citaram a suposta briga entre a Princesa do Pop e seu atual namorado, Paul Soliz, em hotel de Los Angeles. Na ocasião, a polícia foi acionada pelos vizinhos do quarto, que ouviram os dois se envolverem em uma briga após passarem a noite bebendo.

Britney Spears também pode ir à falência

Além de estar passando por um momento delicado com sua saúde mental, a vida financeira de Britney Spears também pode não estar indo bem. Após fim do processo contra seu pai, Jamie Spears, a cantora pode vir a falência em breve.

A artista foi ordenada pela Justiça a pagar US$ 2 milhões, ou R$ 10 milhões na cotação atual, ao seu pai devido ao processo do fim de sua tutela. No entanto, Britney teria gasto todo seu dinheiro com diversas viagens ao redor de mundo, com gastos que chegam próximos a US$ 1 milhão por viagem.