Ex de Ben Affleck está ajudando Jennifer Lopez a salvar casamento, diz jornal

Jennifer Lopez e Jennifer Garner, a ex-esposa do ator, estariam com medo que ele tivesse uma recaída a antigos hábitos; saiba mais

Jennifer Lopez recorreu a ajuda de Jennifer Garner, a ex-mulher de Ben Affleck, para tentar salvar seu casamento com o ator. Segundo o jornal The Daily Mail, a cantora e a atriz têm medo de que Ben tenha uma recaída - já que ele foi internado mais de uma vez em clínicas de reabilitação devido a problemas com o álcool.

“JLo tem confiado em Jen porque ela sabe que ela [Garner]é uma das únicas pessoas no mundo que entenderia o que ela está passando", disse uma fonte da publicação. “Ela [Garner] passou por isso com o mesmo homem e, embora as circunstâncias fossem bem diferentes, ainda é o mesmo homem e ambos lidaram com alguns dos mesmos problemas", explicou a pessoa, que faz parte do círculo íntimo do casal.

Segundo a publicação, a estrela de ‘De Repente 30’, que tem três filhos com Ben, quer que ele continue casado, não só porque acredita no relacionamento dele com JLo, como porque saber que a cantora é das poucas pessoas que têm capacidade de ajudar astro de Hollywood a não retornar aos velhos hábitos.

“Jen não quer que Ben desligue esse casamento porque ela realmente se preocupa com JLo. Ela foi até a casa dele para conversar com ele sobre isso e tentar manter os dois juntos. JLo ouviu várias vezes de Jen o quanto ela é valorizada em todas as suas vidas [dela e dos filhos]", afirmou a fonte. "Ela é uma das únicas mulheres que consegue chegar até Ben e impedi-lo de cair no fundo do poço com seu vício", explicou a fonte.

Ainda assim, as pessoas próximas aos três temem pelo pior: "Ben está frustrado agora porque não tem como escapar de seus problemas, então ele foge. O maior medo agora é que ele comece a beber novamente e parte do motivo pelo qual Jen [Lopez] o mantém sob controle é para garantir que isso não aconteça", completou.

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão há meses frequentando terapia de casal

Em meio a boatos de separação, uma fonte próxima a Jennifer Lopez e Ben Affleck abriu detalhes sobre como anda a relação do casal de celebridades. Uma fonte ligada às duas celebridades contou à revista US Weekly que elas estão “há meses fora de sintonia”, mas também foram atrás de ajuda para resolver seus dilemas e estão indo a terapia de casal. Confira os detalhes!